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La Policía baraja como un ajuste entre bandas juveniles la muerte de un menor en Madrid

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Madrid, 24 abr (EFE).- La Policía Nacional baraja un ajuste de cuentas entre bandas juveniles como principal hipótesis del homicidio de un menor de edad este viernes en Puente de Vallecas (Madrid), han explicado a EFE fuentes del cuerpo.

Alrededor de las 15:00 horas de hoy, un joven en patinete ha asestado dos puñaladas por la espalda a la víctima, que paseaba acompañado de su novia junto a la estación de cercanías de Entrevías y que ha muerto posteriormente como consecuencia de las heridas.

Según las mencionadas fuentes, la víctima, D.A.S.V., de nacionalidad española y de origen hondureño, pertenecería a la banda de los Trinitarios, mientras que el autor formaría parte de los Ñetas.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del grupo de atención al ciudadano, que le han realizado las primeras maniobras de reanimación hasta que han llegado los servicios sanitarios, aunque el joven ha fallecido posteriormente debido a las heridas sufridas en el ataque.

El 30 de marzo de 2025 un joven de 27 también falleció siguiendo un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la Avenida de la Albufera, también en el distrito de Puente de Vallecas, por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete. EFE

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