Marc Márquez, cuarto, “de momento” no se ve “cerca de subir al podio”

Jerez de la Frontera, 24 abr (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha declarado este viernes, después de acabar cuarto en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto en la primera jornada del Gran Premio de España de MotoGP, que “de momento” no está “cerca” de subir al podio.

“No estamos ni cerca de ello. Estamos en esa cuarta o quinta posición, pero tenemos que mejorar y, sobre todo, la sesión de clasificación (del sábado) será crucial”, manifestó el vigente campeón del mundo de la categoría.

Marc señaló que el objetivo principal “se ha cumplido, porque estamos dentro de la Q2, viendo lo apretado que estaba tampoco era nada fácil. Obviamente, tenemos que seguir trabajando durante el fin de semana si queremos mejorar u optar para tener alguna posibilidad de luchar por el podio”.

El ilerdense admitió que su hermano Álex, el más rápido en la práctica oficial de este viernes con 1.35.704, “tiene más posibilidades de ganar” que él mismo.

“Evidentemente, tiene más posibilidades él de ganar que yo de acabar en el podio; así que tengo que trabajar yo un poco más”, aseguró Marc.

El español del equipo oficial Ducati indicó que “a una vuelta es donde estoy sufriendo un poco más. Luego, con neumático usado, se empareja todo un poquito, pero lo que has perdido ya con neumático nuevo no lo recuperas ya con neumático usado”. EFE

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