Jorge Martín es sancionado y saldrá tres puestos por detrás el domingo

Jerez de la Frontera (Cádiz), 24 abr (EFE).- El piloto español Jorge Martín (Aprilia) ha sido sancionado este viernes con la pérdida de tres posiciones en la parrilla de MotoGp en la carrera del domingo del Gran Premio de España, que se disputa en el Circuito de Jerez.

Los jueces han penalizado al madrileño, campeón del mundo de la especialidad en 2024, por "rodar lento en la trazada, perturbando a otro piloto (Álex Márquez), en las curvas 3- 4", informó la organización.

Martín se encontraba por delante de Márquez (Ducati) en los últimos minutos de la sesión práctica oficial de entrenamientos, en la que Álex acabó primero y el madrileño noveno.

El piloto de Aprilia es segundo en la clasificación general tras las tres pruebas disputadas hasta ahora, con 77 puntos y a cuatro del líder, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que suma 81.

Jorge Martín cumplirá la penalización el domingo durante la disputa del Gran Premio, pero saldrá este sábado en la carrera corta Tissot Sprint desde la posición que consiga en la Q2, sesión que también se celebrará el sábado. EFE.

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