La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

Almería y Valencia han acogido la 29ª edición de la Land Corps Commanders' Conference, un foro clave de la OTAN liderado por el Allied Land Command (Landcom) con sede en Izmir (Turquía) en el que se ha realizado una demostración de fuerza en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) a los principales mandos terrestres de la Alianza.

El evento ha estado apoyado por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD)/ Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain (HQ NRDC-ESP) con sede en Bétera (Valencia), que ha actuado como anfitrión del encuentro en el que se abordan la preparación operativa, el mando y control y la disuasión en el flanco este.

Según ha explicado Defensa en una nota, la primera jornada, celebrada el 22 de abril en el acuartelamiento de Santo Domingo (Valencia), sede del CGTAD, ha permitido a los mandos participantes abordar "cuestiones clave" para el futuro del dominio terrestre, como la evolución del mando y control (C2), la situación del entorno estratégico, así como los avances en materia de preparación, interoperabilidad y disuasión en el flanco este de la OTAN.

Las actividades continuaron el jueves en la sede del HQ NRDC-ESP en Bétera (Valencia), donde se desarrollaron sesiones específicas orientadas a profundizar en aspectos operativos y de coordinación entre los distintos mandos aliados.

Como parte del programa, los participantes han realizado una visita al Campo de Maniobras de Viator (Almería), en donde se desarrolla la Campaña de Experimentación Táctica, organizada por el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, en colaboración con la Brigada 'Alfonso XIII' II de la Legión.

Los asistentes han podido presenciar una demostración de capacidades de última generación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados (UAS), plataformas terrestres no tripuladas (UGV), capacidades contra-UAS y soluciones avanzadas de mando y control en puestos de mando.

Esta actividad ha permitido conocer "de primera mano" los avances en innovación, integración de sistemas y transformación del combate terrestre. La LC3 constituye un "foro clave" para "alinear estrategias, compartir experiencias y reforzar la cohesión entre los mandos terrestres de la OTAN".

Su celebración en España "refuerza el papel del HQ NRDC-ESP dentro de la estructura de fuerzas de la Alianza" y subraya el "firme compromiso de España con la defensa colectiva, la preparación operativa y la seguridad en el flanco este".

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en España, con base en Bétera (Valencia), es una de las nueve estructuras de mando de alta disponibilidad de la Alianza.

Bajo liderazgo español y con personal de 13 naciones aliadas incluyendo a España, el HQ NRDC-ESP está preparado para desplegar y conducir operaciones de alta intensidad en cualquier escenario de acuerdo con los compromisos internacionales de la OTAN.