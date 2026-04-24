Espana agencias

La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

Guardar
Imagen 2XHZMU45H5CZDBY2PJSV5KFLA4

Almería y Valencia han acogido la 29ª edición de la Land Corps Commanders' Conference, un foro clave de la OTAN liderado por el Allied Land Command (Landcom) con sede en Izmir (Turquía) en el que se ha realizado una demostración de fuerza en la base militar 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería) a los principales mandos terrestres de la Alianza.

El evento ha estado apoyado por el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD)/ Headquarters NATO Rapid Deployable Corps-Spain (HQ NRDC-ESP) con sede en Bétera (Valencia), que ha actuado como anfitrión del encuentro en el que se abordan la preparación operativa, el mando y control y la disuasión en el flanco este.

Según ha explicado Defensa en una nota, la primera jornada, celebrada el 22 de abril en el acuartelamiento de Santo Domingo (Valencia), sede del CGTAD, ha permitido a los mandos participantes abordar "cuestiones clave" para el futuro del dominio terrestre, como la evolución del mando y control (C2), la situación del entorno estratégico, así como los avances en materia de preparación, interoperabilidad y disuasión en el flanco este de la OTAN.

Las actividades continuaron el jueves en la sede del HQ NRDC-ESP en Bétera (Valencia), donde se desarrollaron sesiones específicas orientadas a profundizar en aspectos operativos y de coordinación entre los distintos mandos aliados.

Como parte del programa, los participantes han realizado una visita al Campo de Maniobras de Viator (Almería), en donde se desarrolla la Campaña de Experimentación Táctica, organizada por el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra, en colaboración con la Brigada 'Alfonso XIII' II de la Legión.

Los asistentes han podido presenciar una demostración de capacidades de última generación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados (UAS), plataformas terrestres no tripuladas (UGV), capacidades contra-UAS y soluciones avanzadas de mando y control en puestos de mando.

Esta actividad ha permitido conocer "de primera mano" los avances en innovación, integración de sistemas y transformación del combate terrestre. La LC3 constituye un "foro clave" para "alinear estrategias, compartir experiencias y reforzar la cohesión entre los mandos terrestres de la OTAN".

Su celebración en España "refuerza el papel del HQ NRDC-ESP dentro de la estructura de fuerzas de la Alianza" y subraya el "firme compromiso de España con la defensa colectiva, la preparación operativa y la seguridad en el flanco este".

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en España, con base en Bétera (Valencia), es una de las nueve estructuras de mando de alta disponibilidad de la Alianza.

Bajo liderazgo español y con personal de 13 naciones aliadas incluyendo a España, el HQ NRDC-ESP está preparado para desplegar y conducir operaciones de alta intensidad en cualquier escenario de acuerdo con los compromisos internacionales de la OTAN.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

Málaga y Castellón se cruzan en un duelo de rivales directos por el ascenso

Infobae

La selección femenina de baloncesto se enfrentará en Oviedo a la República Checa

Infobae

Sorloth apunta al partido con el Athletic y Hancko "sigue en fase de recuperación"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”