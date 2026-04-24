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El pívot Walter Tavares, elegido en el Segundo Mejor Quinteto de la Euroliga

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Madrid, 24 abr (EFE).- El pívot caboverdiano Walter 'Edy' Tavares, del Real Madrid, fue elegido dentro del Segundo Mejor Quinteto de la Euroliga, según reveló este viernes la competición continental.

El africano "una de las figuras defensivas más dominantes en la historia" para la Euroliga, ha sido incluido en el Mejor Quinteto de la competición en 2021, 2022 y 2023, además de ser reconocido como el Mejor Defensor de la Euroliga en 2019, 2021 y 2023.

El pívot ha sido clave esta temporada en los esquemas del entrenador blanco, Sergio Scariolo, siendo uno de los cinco jugadores que han disputado todos los partidos de la temporada regular de la competición como titulares.

Asimismo, esta campaña se ha convertido en el máximo reboteador histórico de la Euroliga (2.134), con unos promedios de 9,8 puntos, 6,8 rebotes, 1,9 tapones y 15,8 de valoración. Todo ello en 23:17 minutos por partido y con un 68,8% en tiros de campo.

Junto a Moses Wright, del Zalgiris, y Cody Miller-McIntyre, del Estrella Roja, ha liderado el apartado de dobles-dobles de la liga continental con un total de seis.

El Segundo Mejor Quinteto lo integran Wade Baldwin IV y Talen Horton-Tucker, ambos del Fenerbahce; Kendrick Nunn, del Panathinaikos; y Tyler Dorsey, del Olympiacos.

El Real Madrid, tercero en la clasificación regular, disputará las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga ante el Hapoel Tel-Aviv a partir de la próxima semana. EFE

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