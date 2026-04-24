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David Navarro, técnico del Zaragoza: "Es momento de dar un paso al frente"

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Zaragoza, 24 abr (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, ha considerado este viernes que es la hora de que el equipo, decimonoveno en la tabla, dé "un paso al frente", en un momento en el que, según los resultados de la jornada, podría incluso salir de los puestos de descenso.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa previa al vital duelo que el Zaragoza disputará fuera de casa este domingo (18.30 horas) contra la SD Huesca, un derbi aragonés marcado por la necesidad, al que llegan ambos conjuntos en posiciones de descenso.

Según ha observado Navarro, los blanquillos llevan "todo el año" viviendo "en una celda", sin percatarse de que "la puerta está abierta", y que, ahora, la situación permite pensar que, si sacan adelante el partido contra el Huesca, pueden dormir fuera del descenso.

"Entonces, es momento de dar un paso al frente", ha aseverado el técnico sobre un encuentro al que quiere que sus jugadores lleguen "sin ataduras" y "sin pensar en lo que pueda suceder en otros campos".

Un derbi en el que el conjunto zaragozano deberá vencer sus "miedos" y sacar "su mejor versión", por lo que también ha observado: "El principal rival vamos a ser nosotros mismos".

No obstante, sobre el Huesca ha avisado de sus individualidades y de que es un equipo "que se gusta combinando" si cuenta con espacio, aunque también ha señalado que es un adversario al que "no le gusta correr" en transiciones defensivas, porque "acumula a mucha gente en campo contrario".

Navarro ha recalcado que el del domingo "va a ser un partido muy exigente" por cuestiones como la necesidad de puntuar, la rivalidad, el jugar fuera de casa y los "puntos fuertes" del Huesca, que "en algunos aspectos es de los mejores de la competición".

También ha definido como "muy importante" el plano emocional para el encuentro y el jugar "con el corazón", a pesar de condicionantes como el "ruido", que la afición blanquilla no pueda acompañar a su equipo en El Alcoraz o los errores o aciertos del árbitro.

El Huesca no ha facilitado entradas al Zaragoza para que viajen sus aficionados.

"Tenemos que estar muy centrados en lo que tenemos que hacer en cada jugada, poner el foco en cada acción, porque no sabemos en qué acción puede estar el partido", ha apostillado.

Y sobre la circunstancia de no contar con la presencia de los aficionados, ha abogado por agarrarse "a sentir el calor de la gente" en el interior: "No lo vamos a poder tener dentro del campo, pues tenerlo dentro y sentirlo desde dentro para que nos ayude".

En cuanto a cómo llega anímicamente la plantilla tras el empate encajado en los últimos minutos ante el Ceuta (2-2) el sábado, ha indicado que el equipo "se ha repuesto bien" y, en el plano físico, ha adelantado que la única baja segura para el domingo será la de Keidi Bare. EFE

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