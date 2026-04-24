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Piden 4 años de cárcel para el acusado de realizar tocamientos a una menor en una piscina de Seseña Nuevo (Toledo)

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 28 de abril, al acusado C.A.V.V. para el que el Ministerio Público solicita 4 años de cárcel por un delito de abuso sexual tras realizar tocamientos a una menor en una piscina de Seseña Nuevo.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al 30 de agosto de 2022 cuando el acusado se encontraba junto a la menor A. en la citada piscina.

En el transcurso de varios juegos, actuando con ánimo libidinoso, según el fiscal, el acusado le introdujo la mano por el interior de la parte baja del bañador a la menor, profiriéndole expresiones tales como "no se lo digas a nadie".

Esta conducta, apunta el escrito, produjo "el lógico temor y desasosiego" en la menor, precisando de una sola asistencia facultativa para su sanidad; interponiendo su madre denuncia por tales hechos el mismo día, reclamando la indemnización que pudiera corresponderle por tales hechos.

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