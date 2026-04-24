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La Iglesia rechaza la idea de prioridad nacional: "No nos movemos a nivel de eslogan"

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Madrid, 24 abr (EFE).- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha rechazado el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y en la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con inmigrantes, y ha afirmado que "la Iglesia no se mueve a nivel de eslogan, ni de este ni de ninguno".

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos realizados en la 129º Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, en la que también han ultimado los preparativos de la visita del papa a España en junio.

"Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad", ha destacado el obispo auxiliar de Toledo.

García Magán ha defendido que la Iglesia es "mucho más amplia, más rica y más todavía cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro. En eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca", y ha subrayado que el criterio que rige "a todos los que somos seguidores de Jesús es el amor al prójimo".

"Y el prójimo no es sólo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha aseverado. Por ello, ha lamentado que la política actual "se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización para ponerse a favor o en contra sin matices". EFE

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