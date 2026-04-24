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Cae red logística de tráfico de migrantes en Águilas (Murcia) y Huércal-Overa (Almería)

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Murcia, 24 abr (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en los municipios de Águilas (Murcia) y Huércal-Overa (Almería) una organización criminal altamente especializada en el denominado ‘petaqueo’, una práctica esencial para el funcionamiento de redes de tráfico de personas que operan entre el norte de África y el litoral español, con 18 detenidos o investigados.

La operación, iniciada el pasado verano por especialistas de Policía Judicial, se ha saldado con la detención o investigación de 18 personas como presuntas autoras de delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, y transporte y almacenamiento de sustancias explosivas, ha informado este viernes la Guardia Civil.

Durante el dispositivo, los agentes han incautado más de 5.000 litros de gasolina, ocho turismos y furgonetas, cinco embarcaciones, una moto de agua, un arma corta modificada para disparar fuego real y munición.

Las pesquisas comenzaron tras detectarse una ‘guardería’ de combustible al aire libre en la costa de Águilas, junto a una embarcación que estaba siendo abastecida después de haber desembarcado migrantes de forma clandestina.

A partir de ese momento, los investigadores confirmaron la existencia de un entramado criminal con un elevado nivel de organización, que utilizaba enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería como puntos logísticos.

La red almacenaba y distribuía grandes cantidades de carburante y contaba con una compleja infraestructura para garantizar sus operaciones.

Entre los medios empleados figuraban vehículos adaptados para transportar gasolina, embarcaciones de alta potencia para repostajes en alta mar, drones para vigilar movimientos policiales y puntos de abastecimiento ocultos en calas de difícil acceso.

Los agentes documentaron numerosas operaciones nocturnas en las que se realizaban trasvases de combustible entre embarcaciones o desde tierra, así como labores de contravigilancia para alertar de la presencia policial.

La actividad del grupo ha sido vinculada con múltiples desembarcos de migrantes en el sureste español, realizados en condiciones extremadamente peligrosas.

La Guardia Civil destaca que el papel de esta red era determinante para mantener activas estas rutas ilegales, algunas de ellas relacionadas con víctimas mortales.

La operación, desarrollada con la colaboración de la Policía Local de Águilas, ha permitido desarticular el entramado logístico que sostenía estas travesías.

Este tipo de actividad, conocida como ‘petaqueo’, consiste en suministrar combustible a embarcaciones dedicadas al tráfico de personas o drogas, mediante el almacenamiento en grandes garrafas y su distribución tanto en la costa como en alta mar. EFE

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