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Detenidos por delitos de odio al tirar a migrantes de sus patinetes y grabarlo en Valencia

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València, 24 abr (EFE).- Dos jóvenes han sido detenidos por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial a personas migrantes en Aldaia (Valencia) producidos en una zona frecuentada por inmigrantes, a quienes tiraban en ocasiones de sus propios patinetes e incluso grababan en vídeo las agresiones.

Según informa este viernes la Guardia Civil, los ahora detenidos empujaban a las víctimas mientras caminaban o circulaban en patinete, causándoles lesiones debidas a la caída, y actuaban, principalmente, por la noche y llegaron a grabar algunas de las agresiones en vídeo.

Las investigaciones permitieron identificar dos vehículos que los autores usaban para desplazarse al lugar de los hechos que, junto a las declaraciones de las víctimas, permitieron determinar la autoría de los hechos.

Por ello la Guardia Civil ha detenido a dos varones de 18 y 20 años y nacionalidad española por tres delitos de odio, tres de lesiones y otros tres contra la seguridad vial.

La investigación se inició tras una denuncia presentada el pasado mes de noviembre sobre un delito de lesiones y contra la seguridad vial a una persona migrante. Se continuaron produciendo hechos de similares características durante un período corto de tiempo.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrent. EFE

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