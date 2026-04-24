Errejón y Mouliaá declaran ante el juez por la querella de él por supuestas calumnias

Madrid, 24 abr (EFE).- El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y la actriz Elisa Mouliaá están citados este viernes ante el juez que investiga la querella que interpuso el expolítico por presuntas calumnias vertidas por ella, al decir que extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la también presentadora.

De cara a este proceso Mouliaá ha designado a una nueva abogada, Elena Vázquez, que ha pedido el archivo de la causa al considerar que no hay delito porque no hubo "falsedad consciente, ni ánimo de difamar". El juez ha trasladado esta petición a la acusación para que se pronuncie.

También solicitó que se suspendan las declaraciones de este viernes, al no tener sentido si se sobresee la causa, pero el magistrado las ha mantenido.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, citó para este viernes al querellante y a la querellada cuando suspendió las declaraciones del pasado 27 de marzo porque el letrado de la actriz presentó un documento que acreditaba que iba a ser intervenido quirúrgicamente ese mismo día.

Previamente la actriz ya había solicitado la suspensión por estar de bajar medica y, al rechazarlo el juez porque no aportó documentación, presentó otra solicitud de suspensión por la operación del letrado, Alfredo Arrién.

Ahora la actriz ha cambiado de letrada para este proceso y ha designado a Elena Vázquez, quien recientemente ha pedido la magistrado el archivo porque la querella se basa en manifestaciones hechas en redes sociales "que son presentadas como imputaciones falsas de hechos delictivos cuando, en realidad, constituyen valoraciones subjetivas" emitidas en el contexto del procedimiento penal en el que ella acusa a Errejón de agresión sexual.

En este procedimiento el magistrado Carretero ya ha abierto juicio oral, y el procesamiento está recurrido por Errejón ante la Audiencia Provincial.

La letrada de Mouliaá incide en que debe de analizarse el contexto, ya que hay "una situación de presión acumulada, exposición pública intensa y vivencia de inseguridad, que explican y justifican una reacción defensiva".

La actriz no tuvo "voluntad dolosa de difamar", sino que dio "una respuesta coherente en un contexto de ansiedad y percepción de amenaza", añade.

Sostiene la letrada que la querella de Errejón tiene "carácter temerario" y denota un posible "uso abusivo del proceso penal" con la posible finalidad de "generar un efecto disuasorio o de desgaste personal y procesal".

Y deja claro que la correcta valoración de los hechos "exige necesariamente la incorporación de la perspectiva de género, conforme a la doctrina constitucional y jurisprudencial consolidada, así como a los compromisos internacionales asumidos por el Estado español".

Elena Vázquez ha afirmado a EFE que "independiente del circo mediático" ella peleará "por la verdad y por la defensa de las mujeres por encima de todo, hasta que lo entendamos todos".

Por su parte, la letrada de Íñigo Errejón, Eva Gimbernat, ha presentado un escrito en el que solicita que se tomen "las medidas oportunas para hacer comparecer judicialmente a la Sra. Mouliaá (...), incluso de forma coercitiva, si fuera necesario, a la vista de las expresas y públicas intenciones de la querellada de no comparecer al llamamiento judicial de esa fecha ni de cualquier otra que señale este órgano", y aporta publicaciones al respecto.

"Todo obedece a una burda y fraudulenta estratagema procesal de la Sra. Mouliaá, auxiliada por determinadas personas para instrumentalizarla, a fin de dilatar el procedimiento y no comparecer judicialmente ante este instructor", concluye. EFE