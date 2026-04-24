El Gobierno pone en marcha la agencia estatal para evaluar políticas públicas

Madrid, 24 abr (EFE).- El Gobierno ha puesto en marcha este viernes la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas (AEVAL) con la que busca "mejorar y modernizar" el diseño de las políticas públicas y su evaluación.

Según ha informado el Ministerio de Economía en una nota, este viernes se ha celebrado de la sesión constitutiva del consejo rector, que preside el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En esta primera reunión se ha nombrado a la directora de la Agencia, María Milagros Paniagua, y a los tres vocales como expertos independientes, Manuel Arellano; Miguel Almunia y Laura Hospido.

Paniagua, especialista en el análisis de datos y en la evaluación de políticas públicas, pertenece al Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado desde 2004, y ha pasado por el INE, la Administración General del Estado, el Instituto de Estudios Fiscales y la AIReF.

El objetivo de la AEVAL, explica la nota, es saber si las políticas públicas que se ponen en marcha consiguen los resultados que persiguen y si lo hacen de forma eficiente.

La entidad puede realizar evaluaciones previas y posteriores de oficio o de parte, y además asume la supervisión y coordinación de esta tarea en toda la Administración General del Estado (AGE).

Así, se encargará de definir metodologías comunes, prestar apoyo técnico a los departamentos ministeriales y de elaborar el Plan de Evaluaciones Estratégicas del Gobierno.

En la agencia habrá representantes de los ministerios de Hacienda y Transformación Digital, el Banco de España, la AIReF, el CSIC y el INE, detalla la nota.EFE