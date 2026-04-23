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Walton deja sin victoria a Landaluce

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Madrid, 23 abr (EFE).- El australiano Adam Walton evitó este jueves la primera victoria en el Masters 1.000 de Madrid de Martín Landaluce, invitado de la organización, que cayó por 6-2 y 6-3.

Por primera vez entre los cien mejores del mundo, el cuartofinalista del Masters 1.000 de Miami el mes pasado no encontró la manera de poner en apuros a Walton, que en ochenta minutos logró su primera victoria en tierra ante un top 100 y la tercera en esta superficie.

Fue la cuarta presencia de Lndaluce en Madrid. En 2023 cayó ante el francés Richard Gasquet, en 2024 frente el alemán Daniel Altmaier y el curso pasado, también en primera ronda, con el británico Cameron Norrie.

Transita sin triunfos en tierra el español en los seis partidos que ha jugado en el curso. A sus veinte años, Landaluce se quedó sin poder unirse a Rafa Jódar en la segunda eliminatoria. Jódar ganó a Jesper de Jong el miércoles.

Walton, que superó la primera ronda de un Masters 1.000 por tercera vez esta temporada, tras vencer a Quentin Halys en Indian Wells y a Sebastián Báez en Miami, jugará en segunda ronda contra el ruso Karen Khachanov. EFE

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