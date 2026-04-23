Iván Romero: "Estamos más cerca de la salvación que antes de empezar el partido"

Valencia, 23 abr (EFE).- El delantero del Levante Iván Romero, autor de los dos goles de su equipo en el triunfo por 2-0 ante el Sevilla, señaló que el equipo está más cerca de lograr la permanencia que antes de empezar el partido, ya que se han situado a solo dos puntos del conjunto andaluz, que es el marca la salvación.

"Estamos más cerca que antes de empezar el partido y ahora hay que descansar porque en cuatro días tenemos otro partido importante ante el Espanyol. Estamos con muchas ganas e ilusión y ahora a recuperar", señaló en declaraciones a DAZN.

El atacante admitió que se siente muy seguros en el 'Ciutat de València', donde han propiciado la reacción en las últimas jornadas. "En nuestro estadio y con este empuje es un plus más, esto nos hace dar ese punto que cuando están cansado das un poco más", admitió.

El futbolista señaló sobre su actuación personal que "he estado acertado en los dos goles pero han sido gracias a dos pases claves de Olasa y Kevin y ha sido un gran partido de todo el equipo".

"Al final siempre intento dar lo máximo de mí en la posición que me ponga el entrenador, antes de delantero y ahora de extremo, incluso he jugado de ocho, pero siempre trato de dar lo mejor. Ojalá pueda marcar más goles y asistencias que todo suma. Estoy muy contento de volver a marcar y muy feliz de ayudar al equipo", concluyó. EFE