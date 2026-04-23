Temas del día de EFE España del viernes 24 de abril de 2026

JUICIO KITCHEN

Madrid - Termina una semana clave en el juicio de la operación Kitchen en la que el tribunal ha escuchado las versiones de los perjudicados, el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, y las explicaciones de testigos como el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal.

(Texto) (Foto)

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - María Guardiola toma posesión como presidenta de la Junta de Extremadura tras ser investida para el cargo con los votos de su partido y de Vox, que gobernarán en coalición por segunda vez en la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

IU ANIVERSARIO

Madrid - Izquierda Unida (IU) cumple 40 años y algunos de los protagonistas de su fundación y de la evolución de esta formación que nació con voluntad de aglutinar toda la izquierda analizan para EFE este largo periodo. Sol Carreras

(Texto a las 7:30. 1128 palabras) (Audio)

IGLESIA ABUSOS

Madrid - El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, informa de los trabajos realizados en la última asamblea plenaria de los obispos, que han debatido la posibilidad de sancionar a clérigos que hayan cometido delitos de abusos sexuales y han ultimado los preparativos de la visita del papa a España en junio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

SALUD INSOMNIO

Madrid - El Consejo General de la Psicología de España y la Alianza por el Sueño presentan la Guía práctica de terapia cognitivo-conductual para el insomnio crónico, una iniciativa que aspira a proporcionar soluciones a un problema que afecta al 14 por ciento de los adultos en España.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021583544)

INVESTIGACIÓN INMUNOLOGÍA

Barcelona - CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y en el que ya trabajan científicos para escudriñar los entresijos del sistema inmunitarioa y diseñar nuevas estrategias terapéuticas para diversas enfermedades, se inaugura bajo la presidencia del rey Felipe VI el .

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MARISQUEO CRISIS (Crónica)

Poio (Pontevedra) - La crisis del marisqueo, agravada por las lluvias del pasado invierno, ha llevado a algunas cofradías a cesar su actividad por la excesiva mortandad del marisco. En la ría de Pontevedra han decidido seguir trabajando con lo poco que queda, pero en los arenales reina el desánimo ante una profesión que se apaga: "Si vas a vivir de esto, olvídate". Paula Fernández

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MÚSICA QUEVEDO (Entrevista)

Las Palmas de Gran Canaria - Al artista español más escuchado en las plataformas musicales durante 2025 le gusta presumir de raíces. En una entrevista con EFE, Quevedo desvela las claves de 'El baifo', su tercer álbum, un trabajo que suena a fiesta, a carnaval, a vida, a Canarias. José María Rodríguez

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EL ÚLTIMO DE LA FILA (Entrevista)

Fuengirola (Málaga) - El Último de la Fila, el mítico dúo catalán formado por Manolo García y Quimi Portet, aborda en una entrevista con EFE su regreso a los escenarios casi tres décadas después con una gira que arranca este sábado en Fuengirola (Málaga) y que le llevará por varias ciudades del país. José Luis Picón

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIDEOJUEGOS NOVEDADES (Comentario)

Madrid - ‘Saros’ es una de las grandes apuestas en exclusiva para Playstation de este año. Una aventura de acción espacial en tercera persona, terrorífica y misteriosa, que llega con una propuesta muy especial: Un planeta repleto de criaturas que cambia por completo con cada partida. Eugenio Ponz Pelufo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Fuencaliente (La Palma).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en un encuentro organizado por la cadena SER en La Palma sobre la huella de la represión franquista en Canarias. Centro de Interpretación del Volcán de San Antonio.

11:00h.- Madrid.- ASAMBLEA EXPARLAMENTARIOS.- Asamblea General Ordinaria de la Asociación de exdiputados y exsenadores de las Cortes Generales. Congreso.

12:00h.- Fuencaliente (La Palma).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reúne en La Palma al Consejo Territorial de Memoria Democrática, al que están convocados los consejeros de las diferentes comunidades autónomas con competencias en esta materia. Al finalizar atenderá a los medios. Centro de Interpretación del Volcán de San Antonio. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- JURA BANDERA.- La reina Sofía preside el juramento o promesa de personal civil ante la bandera de España. Acuartelamiento El Rey de la Guardia Real. El Pardo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, interviene en la clausura de unas jornadas sobre la situación de la lengua catalana, bajo el ´titulo 'En Cataluña, siempre en catalán'. Campus de la Ciutadella de la UPF. (Texto)

19:30h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- Toma posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Anfiteatro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de ese partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, celebran un acto público en Cádiz. Plaza España. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en febrero. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Barcelona.- INDUSTRIA ECONOMÍA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en una conversación en el Colegio de Economistas de Cataluña para abordar el impacto de la crisis geopolítica en el tejido productivo y otras cuestiones de actualidad. Plaza de Gala Placidia, 32. (Texto)

09:00h.- Madrid.- MOTOR INDUSTRIALES.- La patronal de fabricantes automovilísticos Anfac celebra la III edición del Foro Vehículo Industrial y Autobús. Auditorio El Beatriz, C/ José Ortega y Gasset, 29. (Texto) (Vídeo)

13:15h.- Santander.- ARCO ATLÁNTICO.- El lehendakari y presidente de la Comisión del Arco Atlántico, Imanol Pradales, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, clausuran el foro de Cámaras de Comercio del Arco Atlántico. Centro Botín. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

20:00h.- Barcelona.- GLOVO HUELGA.- Primera jornada de la huelga convocada en la empresa de reparto Glovo en toda España contra el ERE que afecta a 750 trabajadores, que llama al paro entre las 20:00 horas y la medianoche. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Barcelona.- CATALUÑA MULTIRREINDICENCIA.- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentan los resultados del plan de choque impulsado hace un año para atajar la multirreincidencia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- El Colegio de la Abogacía de Madrid organiza el debate 'Un año después de la Ley 1/2025: ¿Cómo está la justicia? Los MASC, a debate'. C/ Serrano, 9.

09:30h.- Santander.- SUCESOS SANTANDER.- Trece nuevos testigos declaran en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ante la instructora de la causa abierta por la muerte de seis jóvenes y las lesiones de una séptima tras romperse una pasarela en la costa de Santander. Edificio de Salesas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional finaliza la ronda de pruebas periciales del juicio contra la familia Pujol por la fortuna oculta en Andorra. Génova. (Texto)

10:00h.- Madrid.- LEIRE DÍEZ.- El juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales toma declaración a dos testigos que pueden esclarecer reuniones mantenidas por los imputados en la causa. Plaza de Castilla. (Texto)

10:30h.- Madrid.- ÍÑIGO ERREJÓN.- El juzgado de instrucción 9 de Madrid ha citado al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón y a Elisa Mouliaá por la querella que el primero interpuso contra la actriz por calumnias. Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Vitoria.- TERRORISMO ETA.- La familia de José Miguel Etxeberria 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas desaparecido en 1980 denuncia en rueda de prensa la "revictimización" que supone una exposición instalada en el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Hotel Canciller Ayala. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- SALUD INSOMNIO.- El Consejo General de la Psicología de España y la Alianza por el Sueño presentan la Guía práctica de terapia cognitivo-conductual para el insomnio crónico. Consejo General de la Psicología de España. C/ Conde de Peñalver, 45. (Texto)

11:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- El secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, informa en rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana en Madrid. C/ Añastro, 1 (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- SALUD OBESIDAD.- La Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (Seedo) presenta 'Seedo contigo', una iniciativa que pretende ayudar a las personas con sobrepeso y obesidad a obtener una salud integral. Hotel Meliá Casa de las Artes. C/ Atocha, 83. (Texto)

11:00h.- Madrid.- CONSEJO JUVENTUD.- La vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Sara Villodre Pérez, comparece ante la Comisión de Transición Ecológica del Senado para presentar objetivos, preocupaciones y propuestas en materia de transición ecológica que pueden interesar a la juventud española. Senado.

12:00h.- Barcelona.- INVESTIGACIÓN INMUNOLOGÍA.- El rey preside la inauguración del CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España. c/Isaac Newton, 9. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Pamplona.- NIÑOS HOSPITALIZACIÓN.- La presidenta de Navarra, María Chivite, participa en la presentación de la asociación ‘Mamás en Acción’ en Navarra. Salón de actos del Hospital Universitario. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:45h.- Orihuela (Alicante).- MIGUEL HERNÁNDEZ.- Arranca la XXX Senda del Poeta Miguel Hernández, de tres días de duración y en la que se recorren a pie las poblaciones que marcaron la vida del poeta alicantino. c/Miguel Hernández, 75. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona - BCN FILM FEST.- La comedia 'Asesinato en la tercera planta', dirigida por Rémi Bezançon y protagonizada por Gilles Lellouche y Laetitia Casta, clausura el BCN Film Fest, el festival de cine de Barcelona que este viernes da a conocer su palmarés de la décima edición. (10:30h photocall) Hotel Casa Fuster. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Gernika (Bizkaia).- GERNIKA PAZ.- La Casa de Juntas de Gernika acoge la presentación de la iniciativa 'Violines de esperanza', un concierto itinerante de gira por el mundo que visitará Gernika, París, Berlín, Auschwitz y el Vaticano para hacer un llamamiento a la paz mundial. Casa de Juntas de Gernika. (Texto)

11:30h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- Rueda de prensa de la película 'Sucia', de Bárbara Mestanza y Marc Pujolar, que compite en el 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto)

12:00h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', con obras de Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Cristina Iglesias, Chillida, Miró, Barceló, Valdés, Carmen Calvo o Soledad Sevilla, entre otros. Fundación Bancaja, plaza de Tetuán, 23. (Texto) (Foto)

20:00h.- Calahorra (La Rioja).- MODA VERDURA.- Diseños de vestidos, joyas, tocados y zapatillas confeccionados con los productos que se cultivan en la huerta de la ciudad riojana de Calahorra participan en el Concurso Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. Parque de la Era Alta. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

21:30h.- Avilés (Asturias).- RODRIGO CUEVAS.- Rodrigo Cuevas inicia nueva gira en Avilés. Pabellón de la Magdalena. (Texto) (Foto).

EFE

slp/pamp/jls

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245