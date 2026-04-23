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Moreno se congratula del restablecimiento del AVE de Málaga, que achaca a las elecciones

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Algeciras (Cádiz), 23 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha congratulado del próximo restablecimiento de los servicios ferroviarios directos de alta velocidad con origen y destino Málaga, aunque ha considerado que se debe a la convocatoria de elecciones autonómicas en Andalucía.

En declaraciones a los medios de comunicación tras una visita a la fábrica de Ubago en La Línea de la Concepción (Cádiz), Moreno ha asegurado que la convocatoria de elecciones "ha servido para que el ministro de Fomento se ponga las pilas" y reabra una línea ferroviaria que llevaba "ya tres meses bloqueada, con un grave daño social y económico".

No obstante, ha lamentado que se haya reabierto solo con una vía. "Llevamos con solo una vía muchos años. Las frecuencias y la propia velocidad de los tramos van a ser más reducidas", ha indicado antes de reclamar que no solo se repare el tramo afectado, sino que se habiliten "las dos vías", una situación que, según ha dicho, es previa "a las borrascas y al accidente de Adamuz".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el corredor ferroviario entre Málaga y Madrid "pueda funcionar", tras subrayar que esta situación ha afectado también a conexiones como el tren de media distancia Málaga-Sevilla, "uno de los más importantes", que ha permanecido "bloqueado" durante estos meses.

Moreno ha confiado en que "se siga trabajando por las dos vías" y ha pedido mejorar tanto la conexión ferroviaria como los servicios de cercanías, al tiempo que ha alertado de nuevos problemas en la red.

"Hemos tenido la noticia de que vamos a tener en el Rocío bloqueada la conexión de Huelva con Madrid", ha señalado, antes de criticar que "las inversiones que se han hecho desde el Gobierno son bastante deficitarias".

Asimismo, ha considerado que los acuerdos del Ejecutivo central con otras autonomías han repercutido negativamente en Andalucía. "Estos años en los que ha habido que llegar a acuerdos con grupos separatistas, han provocado inversiones en otras zonas en detrimento de Andalucía", ha afirmado, y ha reclamado "un trato equitativo en una comunidad que es la tercera economía de España y la primera en población".

En materia de carreteras, el presidente andaluz ha asegurado que, tras las borrascas, "todas las vías estropeadas están en ejecución" y ha rechazado que haya 15 carreteras cortadas en la comunidad.

"Es falso que haya 15 carreteras cortadas. He escuchado decirlo a la señora (María Jesús) Montero, y no se puede hacer una campaña basada en el bulo", ha manifestado, para añadir que "no va a aguantar hasta el 17 de mayo mintiendo a los andaluces".

Según ha detallado, actualmente hay "más de 200 actuaciones en la provincia", con "43 carreteras ya reabiertas en Andalucía", mientras que "sólo tres vías siguen cerradas en Cádiz, con alternativas viables y rápidas". EFE

adw/bfv/amf

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