Jordi Fernández celebra la fiesta de Sant Jordi en escuelas de Brooklyn por segundo año

Jan Téllez Asensio

Nueva York, 23 abr (EFE).- El entrenador catalán de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, celebró este jueves la Diada de Sant Jordi con centenares de niños y niñas en una escuela pública del distrito neoyorquino de Brooklyn por segundo año consecutivo desde que es técnico de los Nets en la NBA.

"Es un día muy especial para mí y para los catalanes. No porque sea mi santo, sino por lo que representa la Diada de Sant Jordi en Catalunya y todo lo que he vivido desde que soy pequeño. Este día siempre es mágico, especialmente en la ciudad de Barcelona", expresó Fernández a EFE tras el encuentro con los niños de la escuela.

La celebración de la cultura catalana llegó a la Public School 1, también conocida como The Bergen School, donde Fernández compartió con alumnos de primaria la leyenda de Sant Jordi y leyó varios libros sobre el origen del baloncesto, además de responder a preguntas de los niños y niñas.

La leyenda de Sant Jordi narra la historia de un valiente caballero que salvó a una princesa de la muerte enfrentándose a un feroz dragón. Fruto de la sangre del dragón derrotado, brotó un rosal y el caballero Sant Jordi le regaló una rosa a la princesa como señal de victoria y amor.

Los alumnos, más de un centenar en total y la mayoría de raíces latinoamericanas, pudieron escoger cada uno un libro -en español o en inglés-, además de recibir una rosa por parte de los padres de Jordi, que vinieron desde Badalona; su mujer estadounidense, Kelsey; sus dos hijos y él mismo, que se quedó firmando decenas de autógrafos.

"Desde que mis hijos nacieron, en la familia lo celebramos un poquito más porque ya conocen Sant Jordi también. Aquí lo dividimos en tres días distintos: uno en las oficinas de nuestro club, hoy en dos escuelas públicas de Brooklyn y el fin de semana compartiendo la tradición con la comunidad catalana en Manhattan", detalló el entrenador badalonés.

Además del libro y la rosa que Fernández regaló a cada niño como manda la tradición catalana en cada 23 de abril, el club repartió a todos los estudiantes una camiseta especial para esta fecha con una rosa dentro del escudo de los Brooklyn Nets.

Fernández, primer nacido en España en dirigir a una franquicia NBA, finalizó hace menos de dos semanas su segunda temporada como primer entrenador de los Brooklyn Nets.

El equipo neoyorquino terminó en decimotercera posición del Este con un balance de 20 victorias y 62 derrotas, lejos de los puestos de 'playoff' y con estadísticas ligeramente peores que en la primera campaña de Fernández, en la que cosecharon 26 victorias y 56 derrotas y terminaron duodécimos.

Fernández, oriundo de Badalona (Barcelona) que emigró a Estados Unidos hace más de 17 años, firmó esta semana una renovación "multianual" con los Nets, que se encuentran en un proceso de reconstrucción con Jordi como director técnico.

Los Nets cuentan con una de las plantillas más jóvenes de toda la NBA, por lo que uno de los grandes objetivos para la franquicia es que Fernández les imprima un carácter competitivo y promueva el desarrollo de las jóvenes promesas.

En los últimos meses, tanto los medios locales de Badalona como los Brooklyn Nets en sus plataformas digitales han publicado documentales sobre la historia de cómo Jordi Fernández ha llegado a liderar un banquillo de la NBA y ser el primer español en conseguirlo. EFE

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