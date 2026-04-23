Idiakez considera que la permanencia “es salvable”

Cádiz, 23 abr (EFE).- El nuevo entrenador del Cádiz, Imanol Idiakez dijo este jueves en su presentación que el equipo está en un momento delicado, pero con el convencimiento de que la permanencia “es salvable”.

Idiakez manifestó en conferencia de prensa que al conjunto amarillo “no se le puede decir que no” y que por eso no tuvo ninguna duda cuando recibió el interés por contratarle para sustituir al destituido Sergio González.

El nuevo técnico cadista declaró que tiene un profundo conocimiento del equipo porque “desde hace mes y medio”, cuando dejó de dirigir al AEK Larnaca chipriota, ha visto “muchos partidos de Segunda y casi todos los del Cádiz”.

Idiakez, que en la categoría de plata ha entrenado a Zaragoza, Leganés y Deportivo, aseguró que conoce a la plantilla cadista y que es “competente para conseguir el objetivo” de la permanencia, de la que están alejados por tres puntos a falta de seis jornadas.

El planteamiento de Idiakez es mejorar el rendimiento de sus jugadores, que llevan trece derrotas en los últimos quince partidos, “para estar cerca del resultado”, precisó.

El técnico vasco insistió en la necesidad de “recuperar la confianza” del grupo, que “juega en el Cádiz por algo" porque "nadie te regala jugar aquí”. EFE

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