Alberto Chicote rompe los moldes y se convierte en un espía en ‘Servicio secreto by Chicote’: “Hay muchas facetas sobre mí aún por descubrir”

Alberto Chicote presenta su nuevo programa en laSexta, 'Servicio Secreto by Chicote' (Atresmedia)

Hubo un tiempo en que la sola presencia de Alberto Chicote en la puerta de un restaurante hacía temblar los cimientos de la cocina. Su llegada era sinónimo de confrontación, de verdades lanzadas a la cara y de una revolución inmediata. Sin embargo, la noche de este jueves 23 de abril, Atresmedia nos presentará una faceta del chef que, hasta ahora, desconocíamos. Y es que veremos a un Chicote inusual, que guarda silencio, que observa desde la oscuridad y que, por primera vez, prefiere no ser visto.

En su nuevo proyecto, Servicio Secreto by Chicote, el cocinero madrileño asume el reto más exigente de su carrera televisiva. Adaptando el exitoso formato de Gordon Ramsay en Estados Unidos, Secret Service, el también presentador de Batalla de restaurantes se aleja del estruendo de Pesadilla en la cocina para convertirse en un analista que opera desde un vehículo de vigilancia dotado con tecnología de última generación. “Hay muchas facetas sobre mí aún por descubrir”, asegura el cocinero en una entrevista para Infobae.

Las imágenes del nuevo programa de Alberto Chicote, 'Servicio Secreto by Chicote' (Atresmedia)

“Es un programa diferente, no es Pesadilla en la cocina”, confiesa a este medio. Para un profesional acostumbrado a tomar el mando de forma inmediata, el cambio de registro ha sido un ejercicio de contención casi físico. “Estar en la distancia sin que los propietarios o el equipo sepan que estoy ahí te da momentos en los que estás deseando levantarte y salir corriendo para intervenir en primera persona”, explica el chef sobre esa sensación de impotencia que define la primera fase de cada episodio.

Sus grandes aliados: un ‘topo’ y la alta tecnología

Desde su centro de control, Chicote observa lo que ocurre cuando “nadie mira”. Es aquí donde la tecnología entra en juego. Con el uso de cámaras ocultas, luz ultravioleta y herramientas de inspección, el programa destapa deficiencias graves de higiene y manipulaciones de alimentos que, a simple vista o ante la presencia de una cámara convencional, quedarían ocultas. De acuerdo con el testimonio del chef, “la ausencia de su figura imponente permite que los propietarios actúen con una naturalidad pasmosa”, revelando la verdadera cara de sus negocios, para bien o para mal.

Alberto Chicote, en 'Pesadilla en la cocina'. (Atresmedia)

Uno de los pilares más controvertidos y fascinantes de Servicio Secreto by Chicote es la figura del informante interno. En cada restaurante, un miembro del equipo actúa como los ojos y oídos de Chicote. Aunque el término ‘topo’ pueda sugerir deslealtad, el chef lo ve de una forma diametralmente opuesta: “No hablamos de traición; tenemos a una persona que lo que pretende es echar una mano. Es la valentía de reclamar ayuda para sacar el negocio adelante”.

La tensión alcanza su punto álgido cuando se revela la existencia de este infiltrado. El juego de miradas entre los empleados —“¿serás tú?”, “¿seré yo?”— genera un clima de suspense que solo se rompe cuando la identidad del informante sale a la luz. Es en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando el equipo comprende que la ayuda ha llegado desde dentro.

Alberto Chicote se convierte en un agente secreto en 'Servicio secreto by Chicote' (Atresmedia)

Tras recorrer distintos puntos del país interviniendo en bares de barrio y negocios familiares, Chicote tiene clara la patología de la hostelería en crisis. No se trata solo de falta de técnica, sino de algo más profundo: “Los motivos de siempre: la desidia, el desánimo, la falta de interés y de profesionalidad”. El chef señala una carencia crítica de liderazgo y estructura empresarial que arrastra a negocios históricos hacia el cierre definitivo.

La noche de este jueves, 23 de abril, a las 23:00 horas, laSexta emitirá el primer capítulo de lo que será Servicio Secreto by Chicote, un momento que el chef espera con nervios. “Siempre existe ese nervio de ¿gustará, no gustará?”. Tras meses de rodaje bajo estrictas medidas de seguridad para mantener el secreto de las grabaciones, Chicote siente que el momento del estreno es una “liberación”. Ahora, el público por fin podrá ver qué ocurre en una cocina cuando el chef más temido de España está mirando, pero nadie lo sabe.