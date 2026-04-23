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El escritor mexicano Gonzalo Celorio inicia la lectura del "Quijote"

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Madrid, 23 abr (EFE).- El escritor mexicano Gonzalo Celorio, que este jueves ha recibido el Premio Cervantes, ha comenzado la tradicional lectura pública e ininterrumpida de 'El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Como es tradicional en este acto, que se celebra cada año para conmemorar el Día Internacional del Libro, el flamante Premio Cervantes ha leído las primeras frases del 'Quijote'.

Tras Celorio, han continuado la lectura el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández Léon; el ministro de Cultura, Erest Urtasun, que lo ha hecho a través de videoconferencia; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y varios embajadores.

Ininterrumpidamente durante las próximas cuarenta horas, es decir, hasta el sábado, continuará la lectura del libro de Cervantes.

Casi un centenar de instituciones, entre ellas varias sedes del Instituto Cervantes, centros culturales de España en el exterior y diferentes colectivos e instituciones educativas de 32 países participarán a través de conexiones. EFE

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