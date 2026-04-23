Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: no sé si liarla mucho o muchísimo

Las Palmas de Gran Canaria, 23 abr (EFE).- El director Oliver Laxe, nominado al Óscar por su película 'Sirat', ha hablado este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria de su próximo proyecto, del que ya tiene pinceladas y del que no sabe si quiere "liarla mucho o muchísimo", dada su personalidad "intensa" o "mesiánica".

Laxe ha inaugurado las sextas jornadas del oficio cinematográfico del festival charlando con el periodista Carlos del Amor y quienes han asistido al coloquio, y se ha "abierto en canal" como pocas veces antes lo había hecho.

Así, se ha descrito a sí mismo como alguien intenso, pero ha insistido en que, siendo artista, tiene que ser así. "Y luego me han dicho que soy mesiánico y es verdad. Soy así: creo en los mesías", ha agregado.

En ese punto, ha hablado de su nuevo proyecto, del que ya tiene algunas imágenes, si bien ha admitido que puede haber cambios porque él suele dedicarle mucho tiempo a cada película, que ha considerado una "labor de artesanía".

"Mi próxima película, de hecho, va de un mesías. Estoy con imágenes, intenciones. Es un fenómeno que le sucede al planeta Tierra, en principio, que aparentemente es su destrucción, pero que al final se ve que es su salvación", ha relatado para deleite de sus aficionados, que llenaban la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria.

Y ha apuntado que 'Sirat', premio del Jurado del Festival de Cannes de 2025, fue una "terapia de choque", pero que este nuevo proyecto en el que está todavía "declinando" posibilidades será más terapéutica.

Por ello, ha dicho que no sabe si va a "liarla mucho o muchísimo" con ese proyecto.

Entre esas posibilidades, ve una más "plástica, sin apenas narrativa, sin que haya identificación con los personajes", con distintas escenas que se van juntando, "que se rozan".

Por otro lado, piensa en otra opción "más hollywoodiense", con actores de Hollywood, que sea más "fácilmente financiable" por las grandes productoras y con un presupuesto que pueda ser más alto, algo que ha admitido que le interesa mucho porque sería "como un caballo de Troya" que se metería en ese mundo.

Por ejemplo, ha hablado sobre que no le importaría que le propusieran rodar alguna película de superhéroes y que uno de los que más le gustan es Batman.

"Me preguntaron una vez cómo haría Batman y les contesté que de forma espiritual, no es coña. Es muy esotérico Batman, en la cueva, escorpiónico. Alguna explosión metemos también, tenemos que despertarnos todos", ha comentado, entre risas de los asistentes, el director gallego. EFE

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