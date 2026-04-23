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Aleksander Ceferin: "Estamos en el límite, no se pueden jugar más partidos"

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Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reconoció que el fútbol "está en el límite" en cuanto a número de encuentros y que "no se pueden jugar más partidos", durante 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

"Es complicado, porque todo el mundo tiene su propio punto de vista. Los jugadores juegan demasiado, pero nunca jugarían menos por menos dinero, solo por el mismo. La decisión es posible si todo el ecosistema se reúne y busca una solución. También el fútbol de selecciones es muy importante, la mayoría de jugadores no pueden esperar a jugar con su selección, pero los clubes dicen que juegan demasiados partidos", comenzó.

"No podemos jugar más, estamos en el límite. Algunas de las últimas competiciones que se han creado son demasiado. Va a ser difícil ponerse de acuerdo. Hablamos de la sostenibilidad de los clubes: quieren jugar más, pero le dicen a los clubes que es la UEFA la que quiere. Estoy preparado para dar un paso atrás si todo el mundo quiere, pero no pueden decir que quitemos competiciones europeas y ellos no cambiar nada", añadió.

Aun así, defendió el nuevo formato de las competiciones europeas: "Es mucho más interesante. Cuando hacíamos el sorteo de las competiciones, sabías qué equipos iban a pasar de ronda. Ahora es mucho más difícil. El PSG la temporada pasada casi no se clasifica entre los 24 primeros. Al final ganaron la Liga de Campeones. Es muy exitoso, más interesante y con más equipos que antes".

Sobre la opinión de los clubes, bromeó: "A los equipos les gusta el formato hasta que les deja de gustar el árbitro".

"Todos somos grupos de interés, vivimos en el mismo ecosistema. Es importante que los clubes y las ligas estén incluidos, también Fifpro. Tenemos que entender que tenemos el mismo objetivo: queremos que el fútbol florezca, que sea mejor. A veces no estamos de acuerdo, pero al fin y al cabo estamos unidos", resumió.

En cuanto al desempeño arbitral, defendió que el VAR solo debe intervenir en caso de error claro, pero admitió que hay cosas que ni él entiende.

"A veces los árbitros a nivel europeo pitan diferente que en sus ligas, porque tienen diferentes jefes. Debería ser de la misma manera. Muchas veces ni yo lo entiendo. Las manos nadie las entiende. Cómo vas a saber si era intencional si no eres un psiquiatra. Los errores pasan, pero creo que no muchos a nivel europeo", terminó. EFE

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