Al-Khelaifi reconoce que su mayor acierto es "tener a Luis Enrique de entrenador"

Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos (EFC), Nasser Al-Khelaifi, afirmó que el mayor acierto de su carrera es "tener a Luis Enrique de entrenador", durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

"Tener a Luis Enrique de entrenador y Luis Campos como director deportivo. Lo tienen todo. Hacen un trabajo fantástico. No por ganar el año pasado, sino por el trabajo que hacen. La filosofía que ellos tienen, lo buenas personas que son, son el paquete completo, en los momentos buenos y malos. Creen en el proyecto y estamos todos juntos", destacó.

"Es una de las personas más positivas que he conocido en mi vida. Puede estar triste, pero siempre motiva. Es como él ve las cosas. En el fútbol pierdes partidos, pierdes torneos, pero aprendes cómo mejorar cada día y en cada cosa. Él tiene la misma filosofía", añadió.

El mandatario reconoció no arrepentirse de nada: "No me arrepiento de ninguna decisión, porque incluso si te equivocas aprendes. Si volviera atrás, haría lo mismo. Cada decisión, en el momento, es la que creo que es la correcta. Quizá después no lo era, pero así aprendo. No creo que me arrepienta, aprendo".

Sobre el estado del PSG, que disputará las semifinales de Liga de Campeones contra el Bayern, fue claro: "Para nosotros, estar en semifinales de la Liga de Campeones tres años seguidos significa que tienes que estar en plena forma, es muy especial para nosotros. Es una competición muy dura, todos los equipos han estado fantásticos".

"Estoy ahí cuando ganan e incluso más cuando pierden. Es lo que ellos necesitan, no me necesitan cuando ganan, celebran. Intento estar ahí con ellos en los momentos difíciles, aunque es bonito estar con el equipo cuando ganan, sobre todo los trofeos. Trabajan muy duro y la temporada no ha terminado para nosotros", completó.

También se atrevió con un pronóstico para el Mundial ("Francia tiene un muy buen equipo, España tiene un muy buen equipo, Brasil siempre es Brasil, Argentina... Pero creo que un equipo europeo va a ganar el Mundial") y para el próximo Balón de Oro ("Depende de la Liga de Campeones y el Mundial, pero tenemos cuatro o cinco jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Creo que será para un jugador del PSG al 60-70%").

Además, Al-Khelaifi es presidente de la Federación de Catar de tenis y pádel, y exjugador de tenis. "Me encantaría jugar contra futbolistas, porque no les puedo ganar al fútbol, pero sí al pádel. En tenis tienes que tener a alguien en tu nivel, en pádel puedes jugar con cualquiera, todo el mundo disfruta, y quemas calorías. España es el país del pádel, me encanta jugar aquí", contó.

"Jugué en el equipo nacional de tenis de mi país, me enseñó disciplina, cómo olvidar los puntos que pierdes, cómo pelear, cómo trabajar más que los demás, dar la mejor versión. Yo empecé en el fútbol, no era lo suficientemente bueno y me pasé al tenis. Me enseñó mucho. Lo más importante que me enseñó el tenis es ser humilde, que el respeto es lo más importante en el deporte", concluyó. EFE