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Tres heridos graves en una colisión frontal entre un autobús y una furgoneta en Girona

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Madrid, 23 abr (EFE).- Tres personas resultaron heridas graves este miércoles por la tarde en una colisión frontal entre una furgoneta y un autobús, que tuvo lugar en la carretera GI-634, a su paso por Jafre (Girona), informó el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM).

Esta misma fuente precisó, a través de su cuenta de X, que todos los heridos viajaban a bordo de la furgoneta y que fueron trasladados al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta, situado en Girona, aunque no trascendieron más datos al respecto.

Los Bomberos de Cataluña recibieron el aviso a las 17:58 horas de este miércoles y movilizaron seis dotaciones, con las que excarcelaron a una persona que había quedado atrapada en el interior de la furgoneta, mientras que las otras dos ya se encontraban fuera de los vehículos a su llegada.

Además, el SEM activó tres ambulancias y un helicóptero medicalizado, con los que atendieron a los heridos y posteriormente realizaron los traslados. EFE

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