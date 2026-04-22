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El Cervantes reivindica la fuerza literaria de las canciones a través de sus manuscritos

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Madrid, 22 abr (EFE).- El Instituto Cervantes acoge desde este miércoles la exposición "Las mejores letras en español", un recorrido por la fuerza literaria de las canciones a través de los manuscritos de las letras, escritos en cuadernos u hojas sueltas por artistas españoles de los siglo XX y XXI.

La muestra, en colaboración con Apple Music con motivo de la semana cervantina, propone descubrir a través de la lectura una nueva perspectiva de las letras de numerosos artistas, como Miguel Ríos, Rosana, Manolo García, Luz Casal, Manuel Alejandro, La Oreja de Van Gogh, Christina Rosenvinge, Valeria Castro, Mari Trini, Juan Carlos Calderón, Rocío Márquez, José Luis Perales, Amaral, Estopa o El Chojín, entre otros.

La selección de las letras ha buscado títulos que pertenecen a la memoria colectiva como "España camisa blanca", de Víctor Manuel; "Hoy no me puedo levantar", de Nacho y José María Cano; y "Aunque tú no lo sepas", colaboración entre Quique González y Luis García Montero.

Otros títulos seleccionados para la muestra son "El universo sobre mí", de Amaral; "Pesadilla familiar", de Estopa; "Puñalada trapera" de Vetusta Morla; y la inédita "Instrucciones", del grupo cartagenero Arde Bogotá, perteneciente al disco que saldrá en 2026.

Estos manuscritos revelan los tachones y correcciones de los autores, que o bien ellos mismos, o sus herederos han cedido para la exposición, en la que se pueden descubrir curiosos detalles de las caligrafías o los soportes donde se escribieron.

Por último, esta experiencia se complementa con acceso digital a listas de reproducción exclusivas y audios con comentarios personales de autores y herederos, que contextualizan cada una de las canciones seleccionadas y repasan cuatro décadas de legado musical en español.

La exposición se ha inaugurado con un acto presidido por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto al responsable de Apple Music para el Sur de Europa, Pablo Amor, así como músicos como Christina Rosenvinge, Juanma Latorre (Vetusta Morla), El Chojin y Nacho Vegas. La nota musical la ha puesto Tulsa con una interpretación en directo. EFE

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