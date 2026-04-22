Bagnaia tiene en Jerez un gran aliado frente a las 'aspiraciones' de los Márquez

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 abr (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) tiene en el circuito Ángel Nieto de Jerez (Cádiz) un gran aliado para sus aspiraciones, frente a las de los hermanos Márquez, en un Gran Premio de España de MotoGP que en 2025 ganó el pequeño de la saga,Alex, y donde el mayor, Marc, buscará dar un giro drástico a su inicio de temporada.

Bagnaia cuenta con tres victorias consecutivas en el trazado andaluz, las que van desde 2022 a 2024, sólo batido en 2025 por Alex Márquez y el francés Fabio Quartararo -que espera estar a un mayor nivel a partir de Jerez-, por lo que el doble campeón del mundo de MotoGP espera poder 'avanzar' en su adaptación al prototipo Desmosedici de 2026, después de una aciaga temporada 2025, en la que casi en ningún momento estuvo al nivel que de él se esperaba.

Pero el Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, 'puerta' todos los años de la entrada del Campeonato del Mundo de Motociclismo en el Viejo Continente, es el escenario propicio para el lucimiento de los pilotos españoles y, en donde a pesar del grave accidente que le tuvo 'lastrado' durante casi cuatro temporadas, espera dar un giro al inicio de su temporada, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

No en vano, el nueve veces campeón del mundo sabe perfectamente lo que es ganar en ese especial trazado, pues antes de su grave accidente de 2020, lo había hecho en 2014, 2018 y 2019, además de acabar sobre el segundo peldaño del podio en el año de su debut en la categoría, en 2013, además de en 2015 y 2017, siendo tercero en 2016.

Así, desde que Marc Márquez llegase a la categoría de MotoGP y hasta su grave accidente, no se bajó jamás del podio en el Ángel Nieto, si bien es cierto que en esta ocasión lo tendrá mucho más complicado antes el vertiginoso arranque de campaña del italiano Marco Bezzecchi y su Aprilia RS-GP, pues se fueron con dos victorias consecutivas en el final de la temporada 2025 y encadena otros tres triunfos seguidos en el arranque de 2026.

Nadie ha podido batir a Bezzecchi en la carrera larga, el gran premio de los domingos, por lo que el transalpino será el principal referente cuando arranque el Gran Premio de España de MotoGP, en el que por su condición de local y su notable mejora de rendimiento en el principio del año, también habrá que tener en cuenta a su compañero de equipo, el español Jorge Martín, campeón del mundo de 2024.

El español Jorge Martín arrancó el año con una cuarta plaza en Tailandia, pero ya en Brasil y Estados Unidos acabó tras la estela de su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, con triunfo incluido en la carrera esprint estadounidense, por lo que con toda certeza será uno de los protagonistas del fin de semana andaluz.

Como ellos y también por su condición de local y su rendimiento al comienzo de 2026, Pedro'Tiburón' Acosta (KTM RC 16), debe ser otro de los contendientes en la pelea por la que, en su caso, sería su primer triunfo en MotoGP.

Al campeón del mundo de Moto3 (2021) y Moto2 (2023) sólo le falta lograr la primera victoria en MotoGP para consolidarse como uno de los referentes de la misma y la segunda posición en Tailandia y la tercera en Estados Unidos, le permiten tener cierto optimismo a la hora de pensar que ese primer triunfo está cada vez más cerca.

Así, con Marco Bezzecchi como rival invencible en el comienzo de 2026, los pilotos españoles son claros favoritos para aspirar al triunfo, con nombres propios como los de Marc Márquez, Alex Márquez, Jorge Martín, Pedro Acosta e incluso Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) o Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), seguramente mucho más recuperado de su lesión en el fémur izquierdo.

Entre los protagonistas destacados en Jerez de la Frontera los también italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), Luca Marini (Honda RC 213 V) y Enea Bastianini (KTM RC 16), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP) y buscarán dar un salto cualitativo y cuantitativo los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Alex Rins (Yamaha YZR M 1 V4). EFE