Espana agencias

Palmeiras mantiene su ventaja como líder tras vencer al Paranaense 2-1 y con uno menos

Guardar

(Actualiza con resultados del Flamengo-Bahia)

São Paulo, 19 abr (EFE).- Palmeiras mantiene su ventaja como líder del Campeonato Brasileño tras vencer este domingo por 2-1 y con un jugador menos durante buena parte del partido al Athletico Paranaense en la duodécima jornada.

El equipo de São Paulo suma 29 puntos, 6 más que Fluminense, el segundo de la clasificación, y acumula cuatro victorias en los últimos 5 partidos.

Palmeiras, que jugaba en casa y venía de ganar al Sporting Cristal peruano en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, salió al ataque desde el pitido inicial y a los 14 minutos el paraguayo Gustavo Gómez marcó el primer gol después de un saque de esquina.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira tuvo más oportunidades para ampliar la ventaja, pero la defensa cerrada del rival lo impidió.

La expulsión del defensa Murilo a los 2 minutos del segundo tiempo tras recibir la segunda tarjeta amarilla obligó al conjunto a replegarse en defensa.

Aunque empezó el partido en el banquillo, el exjugador del Barcelona Vitor Roque pisó el césped en la segunda mitad, al haberse recuperado ya de una lesión en el tobillo que lo tuvo casi un mes fuera de juego.

Por otra parte, el Flamengo, segundo en la tabla con 23 puntos, no dejó que el líder se distanciara, al vencer al Bahia 2-0 con goles de Lucas Paquetá y el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Fluminense rompió una racha de varias derrotas seguidas y se impuso al Santos de Neymar por 3-2 con goles del venezolano Jefferson Savarino, de Castillo y John Kennedy.

Con 23 puntos, el equipo de Río de Janeiro se mantuvo a 6 del líder.

Si bien contribuyó con una asistencia que se transformó en gol, Neymar tuvo una participación discreta y no logró evitar que su equipo bajara al decimoquinto puesto de la clasificación.

Botafogo infligió un duro golpe a Chapecoense al ganar por 4-1. EFE

Últimas Noticias

Racing abre la puerta para que Peñarol vuelva a la pelea

Infobae

El Platense mete presión en la lucha por último boleto a cuartos en Liga salvadoreña

Infobae

El Guadalajara de Milito impone su ley en México

Infobae

Liga vence a Independiente con gol del peruano Pretell y lo baja al segundo puesto

Infobae

101-112. Los Pistons se estrellan con los Magic, pese a los 39 puntos de Cunningham

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Cortan la línea de AVE Madrid-Barcelona tras un arrollamiento cerca de Alcalá de Henares

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey