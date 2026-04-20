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Racing abre la puerta para que Peñarol vuelva a la pelea

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Montevideo, 19 abr (EFE).- Pese a que se mantuvo como único líder del Torneo Apertura uruguayo, Racing dejó este fin de semana dos puntos por el camino en su encuentro enmarcado en la duodécima jornada y abrió la puerta para que Peñarol vuelva a la pelea.

Este sábado, el equipo del argentino Cristian Chambian igualó 1-1 con Defensor Sporting en un juego que ganaba gracias a un tanto de Tomás Habib y se lo igualaron con un gol del paraguayo Brian Montenegro.

De esta forma, Racing llegó a 27 unidades y aventaja por cuatro a Deportivo Maldonado y por cinco a Peñarol, sus más inmediatos perseguidores. No obstante, el Aurinegro jugará este lunes frente a Juventud y una victoria lo dejaría a dos del puntero cuando quedan nueve por disputarse.

En otro de los encuentros destacados de la etapa, Nacional venció este domingo por 1-3 a Liverpool con una gran actuación de Maximiliano Gómez, nuevo goleador del Torneo Apertura.

El exjugador de Valencia y Celta de Vigo marcó dos tantos y llegó a siete en el mencionado certamen, mientras que el argentino Tomás Verón Lupi cerró el triunfo.

Nacional ganó de esta forma luego de dos derrotas consecutivas y llegó a 19 unidades que lo mantienen en la quinta posición.

Mientras tanto, Cerro y Montevideo City Torque igualaron 1-1, mismo resultado con el que finalizó el juego entre Danubio y Deportivo Maldonado, que no aprovechó el empate de Racing y se mantuvo a cuatro puntos.

Además, Progreso venció por 2-1 a Montevideo Wanderers y lo hundió aún más en la Tabla del Descenso, en la que se encuentra último.

Finalmente, Albion goleó por 6-1 a Central Español y llegó a 19 puntos en la clasificación.

El Pionero se encuentro en el cuarto lugar de un certamen en el que los recién ascendidos están teniendo una destacada actuación, ya que Deportivo Maldonado está segundo y Central es sexto.

Este lunes, la jornada llegará a su final con los partidos Boston River-Cerro Largo y Peñarol-Juventud.

En caso de ganar este último, el equipo de Diego Aguirre quedará a dos de Racing y dejará atrás el mal momento de la semana pasada, cuando perdió frente a Liverpool y cayó en casa frente al argentino Platense por la Copa Libertadores. EFE

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