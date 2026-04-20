Timo Werner se estrena en la MLS en la goleada de San Jose a LAFC

Washington, 19 abr (EFE).- El alemán Timo Werner se estrenó este domingo como goleador en la MLS en la victoria de su equipo, los San Jose Earthquakes, por 4-1 contra el Los Angeles FC.

Tras llegar al descanso con empate sin goles, San Jose firmó tres tantos en cinco minutos (del 53 al 58), con Werner como protagonista: asistió al burkinés Ousseni Bouda en el primero y anotó el segundo.

El ex del Leipzig tomó el balón, se deshizo de varios defensores del LAFC a gran velocidad e ingresó en el área para superar al guardameta angelino, Hugo Lloris, en su salida.

La de este domingo es la segunda derrota consecutiva del LAFC en liga, en una semana en la que ha intercalado esos tropiezos con su clasificación para las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde se medirá al Toluca.

San Jose, por su parte, iguala a los Vancouver Whitecaps en el liderato del Oeste con 21 puntos tras su triunfo en el duelo californiano que cerró la octava jornada de la MLS. EFE