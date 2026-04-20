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El Platense mete presión en la lucha por último boleto a cuartos en Liga salvadoreña

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San Salvador, 19 abr (EFE).- El Platense acortó distancias con el Cacahuatique este fin de semana para meter presión en la lucha por el último boleto para los cuartos de final de la Liga de El Salvador, que es encabezada por el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS).

Los Gallos del Platense, novenos con 19 enteros, derrotaron de visita al Isidro Metapán, séptimo con 27 unidades, y recortó a 3 la distancia con el Cacahuatique, cuando quedan seis puntos por disputar.

Los Cafetaleros del Cacahuatique, octavos con 22 unidades, perdieron en esta fecha 20 por 0-3 frente al FAS, líder en solitario con 49 enteros.

El Luis Ángel Firpo, vigente campeón, se mantuvo en la segunda plaza con 42 puntos tras igualar por 2-2 con el Hércules, décimo con 15 enteros.

Los Cucheros del Municipal Limeño, terceros con 35 puntos, igualaron sin goles con el subcampeón Alianza, sexto con 31 unidades.

El Águila, quinto con 33 puntos, perdió por 0-1 ante el Inter FA, que se consolidó en el cuarto lugar con 33 enteros.

En la lucha directa por el descenso, el Zacatecoluca recortó distancia con el Fuerte San Francisco al derrotarlo por la mínima diferencia. Con Este resultado quedaron en la duodécima y undécima posición con 10 y 11 puntos respectivamente.

En la tabla acumulada, que determina el descenso, el Zacatecoluca se quedó con 28 puntos y el Fuerte San Francisco con 31 enteros a falta de 2 partidos para finalizar la etapa regular.

El salvadoreño Emerson Mauricio encabeza la tabla de goleadores con 14 tantos, seguido del colombiano Carlos Bogotá con 12 y Cristian Gil con 11.

Tras 22 fechas de etapa regular, los equipos ubicados en las primeras 8 posiciones avanzarán a los cuartos de final para eliminarse a doble juego hasta llegar a la final, que se pelea a partido único. EFE

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