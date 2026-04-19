Xavi Pascual: "No hemos sabido competir de la mejor manera"

Lleida, 19 abr (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, afirmó este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Hiopos Lleida (90-80), que su equipo no ha sabido "competir de la mejor manera".

El técnico catalán reconoció que el hecho de haber jugado el pasado viernes y volver a hacerlo este martes en la Euroliga ha sido un factor que ha pesado en el marcador final: "Algunos jugadores tenían puesta la mente más allí (en el partido del martes) que aquí".

Además, remarcó la importancia de pasar página lo más rápidamente posible, pues los choques de la Liga Endesa y la Euroliga "tienen que ser completamente separados".

A pesar de ello, Pascual reconoció que los ilerdenses "han sido mejores, especialmente en la segunda parte". "Hemos combinado nuestro desacierto con muchísimas desconexiones defensivas. Nos ha faltado intensidad y ritmo. Nos ha faltado todo en defensa", concluyó. EFE

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