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Sabalenka arranca contra Stearns o Broisson; Badosa con Julia Grabher

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Madrid, 19 abr (EFE).- La número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka iniciará la defensa de su corona del WTA 1000 de Madrid contra la ganadora del choque entre la estadounidense Peyton Stearns o la francesa Lois Boisson, según ha deparado el sorteo celebrado este domingo para configurar el recorrido del cuadro individual femenino que ha emparejado a la española Paula Badosa con la austríaca Julia Garbher.

El torneo que se disputa desde este lunes a lo largo de dos semanas en la Caja Mágica echó a andar con la puesta en marcha del recorrido de la competición con la directora Garbiñe Muguruza y la invitada Carlota Martínez como maestras de ceremonia del evento.

Sabalenka tiene como desafío erigirse en la primera jugadora en lograr cuatro títulos. Vencedora en el 2021, 2023 y en el 2025, tiene en su recorrido a jugadoras como la italiana Jasmine Paolini o la suiza Belinda Bencic. Por ese lado del cuadro también están las españolas Jessica Bouzas, que arrancará contra la brasileña Beatriz Haddad Maia, o Kaitlin Quevedo que jugará contra la veterana estadounidense Venus Williams.

En su recorrido también está la japonesa Naomi osaka en unos potenciales octavos de final y, sobre todo, la polaca Iga Swiatek, con la que se vería en semifinales. La polaca, campeona en el 2024, tiene en su recorrido en unos eventuales cuartos a la ucraniana Elina Svitolina. Y también aparecen otras como la rusa Mirra Andreeva.

En ese tramo, además de Sabalenka con Paolini, pueden encontrarse la estadounidense Jessica Pegula y Coco Gauff y Amanda Anisimova con la kazaja Elina Rybakina en el otro lado del cuadro, marcado por la presencia de jugadoras norteamericanas.

Rybakina, flamante campeona en Stuttgart, es la segunda del mundo. Está al alza. Debutará contra la ganadora del choque entre la rumana Elena Gabriela Buse o la croataAntonia Ruzic en una zona donde también está la letona Jelena Ostapenko o la estadounidense Madison Keys.

Anisimova es una amenaza para las representantes españolas como Carlota Martínez o Cristina Bucsa con las que puede coincidir en primeras rondas y por donde también transita la filipina Alexandra Eala, revelación el pasado año.

Por la parte baja del cuadro está la tercera favorita, la estadounidense Coco Gauff y su compatriota Pegula, que sobresalen entre las 96 aspirantes al éxito en la Caja Mágica.

BADOSA, CON LA INVITADA GRABAHER

El intento por resurgir de la española Paula Badosa arranca con el choque frnete a la austríaca Grabher. Fuera de las cien primeras de la clasificación femenina, Badosa, que no ha tenido oportunidad de rendir como se esperaba en la Caja Mágica y que el pasado año se bajó del torneo a última hora, ha sido invitada por el torneo sin tener que atravesar la ronda de clasificación.

Se medirá de entrada con Julia Grabher a la que la española ya ha ganado en la única ocasión en la que se han enfrentado. Si saca adelante este partido, Paula Badosa tendrá como adversaria a la canadiense Leylah Fernandez, cuartofinalista en Stuttgart.

Por el lado de Badosa están la vigente campeona Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, vencedora en el 2025.

En cuanto al resto de españolas, Kaitlin Quevedo tendrá a la legendaria Venus Williams como primera adversaria y Bouzas a la brasileña Haddad Maia. Carlota Martínez a la tunecina Zeynep Sonmez. La que gane de este duelo será la adversaria de Cristina Bucsa, que vuelve a las pistas. EFE

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