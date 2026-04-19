El Racing da un nuevo paso hacia el ascenso

Madrid, 19 abr (EFE).- El Racing de Santander dio un nuevo paso hacia el ascenso tras imponerse por 1-3 en su visita al campo de la Real Sociedad B, en una jornada de LaLiga Hypermotion en la que el Almería regresó a los puestos de ascenso directo tras vencer este domingo por 3-2 al Málaga, con un espectacular remate de cabeza de brasileño Leo Baptistao en el tiempo de prolongación.

Una segunda posición que el conjunto indálico podría perder este lunes en favor del Deportivo de La Coruña, si el conjunto gallego logra vencer en Riazor a un Mirandés, al que sólo le vale la victoria para seguir soñando con la permanencia.

Un triunfo incomprensible sin la figura del atacante Iñigo Vicente que no parece dispuesto a que nada ni nadie impida al conjunto cántabro regresar, catorce años después, a la máxima categoría del fútbol español.

Tal y como volvió a quedar claro en Anoeta donde Vicente lideró la victoria racinguista con un tanto, el octavo del curso, y un pase de gol, el decimosexto de la temporada, que confirman al vizcaíno no sólo ya como el mejor asistente del presente campeonato, sino de toda la historia de Segunda División.

"Son números que hemos normalizado, pero son números totalmente fuera de serie al alcance de muy pocos jugadores", señaló el preparador del conjunto cántabro, José Alberto López, tras la contienda.

Pero la importancia de Iñigo Vicente va más allá de las cifras, convertido a sus 28 años en un jugador total capaz no sólo de anotar o asistir, de liderar al Racing en todas las facetas del juego, incluida, la defensiva.

"Está en su mejor momento. Es un jugador que nos da mucho en ataque y ahora está muy comprometido en defensa", destacó el internacional colombiano Gustavo Puerta, otro de los nombres propios de este Racing.

Si en el conjunto cántabro todo parece mejorar cuando el balón pasa por las botas de Iñigo Vicente algo parecido ocurre en el Almería con la figura de Adrián Embarba, que lideró con un doblete la victoria (3-2) del conjunto rojiblanco sobre un Málaga que llegaba a la capital almeriense dispuesto a asaltar la segunda posición.

Pero el joven y talentoso equipo malagueño se topó con un inmenso Embarba, que con el paso de los años, ha pasado de destacar por su capacidad de llegada al área rival a brillar por su capacidad para resolver en las inmediaciones de la portería, como demostró con los dos goles que parecieron encarrilar (2-0) el triunfo local.

Nada más lejos de la realidad, ya que el Málaga demostró su cartel de aspirante al ascenso y logró igualar la contienda con los goles de Adrián Niñó, que firmó el 2-1 con un espectacular zapatazo desde fuera del área, y el marroquí Haitam que igualó la contienda (2-2) a falta de seis minutos para la conclusión.

Un empate que se encargó de romper en la prolongación el brasileño Leo Baptistao con un espectacular testarazo que permitió al Almería alzarse con la victoria (3-2) y la segunda posición.

Un ascenso en el que vuelve a soñar el Castellón, que como destacó el técnico 'orellut', Pablo Hernández, "ha recuperado el nivel de competitividad", que le llevó a liderar la clasificación a mediados del pasado mes de febrero.

Competitividad que permitió a los albinegros doblegar por 3-1 a un Burgos, otro de los aspirantes al ascenso, que tan sólo en otra ocasión, ante el Málaga en La Rosaleda, había encajado tres goles en un encuentro.

Pero de nada la valió al Burgos la vitola de equipo menos goleado de categoría con la que llegaba a Castalia ante la vocación ofensiva del Castellón que acabó con la resistencia del conjunto castellano en los minutos finales.

Un triunfo que aupó al Castellón a la tercera plaza a tres puntos de los puestos de ascenso directo, dos más de los que le separan del Burgos, sexto, el equipo que cierra la zona de promoción.

Eliminatorias de ascenso que ve cada día más cerca un enrachado Eibar, el mejor equipo de toda la segunda vuelta, que se situó a tan sólo dos puntos de los puestos de acceso a las eliminatorias de ascenso, tras vencer este domingo por 2-1 al Huesca.

Una dinámica que contrasta con la del Cádiz, que ya sólo cuenta con una ventaja de tres puntos sobre los puestos de descenso, tras sumar su decimotercera derrota en las quince últimas quince jornadas, al perder este domingo por 3-0 ante el Sporting de Gijón.

Racha negativa que ha llevado al conjunto gaditano a pasar de ocupar la sexta posición, que da derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, a la decimoctava, sólo una por delante de los puestos de descenso a Primera RFEF.EFE