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Moreno reclama a los alcaldes y concejales su ayuda porque augura una "final a penaltis"

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Córdoba, 19 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, ha reclamado la ayuda de los alcaldes y concejales de cara a las próximas elecciones autonómicas tras señalar que "nadie crea que esto está ganado" y augurar que el resultado del próximo 17M va a ser una "final a penaltis".

Moreno, que junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado una Intermunicipal del PP andaluz, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de obtener una "mayoría de estabilidad" en las próximas elecciones andaluzas porque "no queremos líos".

En Andalucía, según el presidente de la Junta y líder del PP andaluz, "no nos podemos permitir el lujo de nuestros hermanos extremeños que han estado seis meses paralizados y bloqueados" por el "capricho de otra fuerza política, porque sus cálculos políticos no le daban y hasta que ellos han considerado que era oportuno", en referencia a Vox, a quien no ha mencionado.

En su opinión, desde que el PP gobierna en la Junta, Andalucía "por primera vez no va detrás de nadie" y, en cambio, "hemos trazado nuestro propio camino" que es la denominada "vía andaluza" que "ahora algunos quieren imitar".

Ha agradecido el trabajo que llevan a cabo los alcaldes y concejales que "dignifican la política" y son los que "dan sentido a este proyecto político".

Moreno ha indicado que entiende que "aquellos que se incorporan a la vida pública, que empiecen por su municipio, que empiecen por la cercanía a sus vecinos, porque esa es la mejor manera, la mejor escuela de entender para qué estamos aquí. Y aquí no estamos para otra cosa que servir a los ciudadanos".

Respecto a la importancia de los servicios públicos, ha admitido que "hay margen de mejora y eso siempre lo asumimos" pero ha advertido de que no va a "permitir" que digan que estamos peor que cuando gobernaba el PSOE porque es "un desprecio al esfuerzo colectivo, no solamente de un gobierno, sino de funcionarios, de empleo público y de profesionales".

En cuanto a proyectos que pondrá en marcha en la próxima legislatura, Moreno ha anunciado el impulso de la primera ley de desafío demográfico y desarrollo rural, con el objetivo de equilibrar la población y crear oportunidades para garantizar la igualdad entre los territorios, "tenga más habitantes o tenga menos, para igualar servicios y oportunidades".

En cuanto a los impuestos, que se ha comprometido a seguir bajando, ha anunciado una bonificación del 99 % del impuesto de sucesiones y donaciones en la herencia de vivienda entre hermanos, una medida que reconoce que le ha pedido la ciudadanía.

Y le ha dicho a Feijóo que nunca va a abandonar Andalucía, pero ha reconocido que si fuera vicepresidente del Gobierno "gobernaría para todos", y frente a "los déficit que tiene mi tierra, ahí estaré dando la cara" porque "eso es lo que tiene que hacer un andaluz allí donde esté, dar la cara por su tierra". EFE

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