Las refinerías españolas siguen maximizando su producción ante las dificultades en Europa

Madrid, 19 abr (EFE).- Las refinerías españolas han maximizado la producción de derivados del petróleo ante la seguridad de suministro del crudo con la que han contado estos últimos días, una situación que contrasta con la escasez vivida por países asiáticos y las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Ante la volátil situación del estrecho de Ormuz, cerrado este sábado pese a anunciar Irán su reapertura el día anterior, las instalaciones españolas han flexibilizado y eficientado sus operaciones estas últimas semanas, explican fuentes de la Asociación de la Industria del Combustible de España (ACIE).

El investigador principal y director del Programa Energía y Clima del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano, ha detallado a EFE que España, como Estados Unidos, India o China, tiene "refinerías especializadas y mejor adaptadas que otros países".

Esta posición difiere con la de países como Italia o Alemania, que en los últimos años cerraron un 20 % de su capacidad de refino y externalizaron la producción de derivados a refinerías chinas o incluso del golfo Pérsico.

La situación dista también de la de países asiáticos como Filipinas o Vietnam, que han tenido que liberar sus reservas petrolíferas y anunciar programas para mitigar las consecuencias ante su dependencia del golfo Pérsico.

Aunque tras el anuncio de la reapertura de Ormuz por parte de Irán el petróleo cayó un 9 %, Escribano destaca que sigue existiendo "una prima de guerra", ya que el Brent y el West Texas Intermediate (WTI) cotizaban en febrero sobre los 70 dólares por barril, por los 90 de este viernes.

No obstante, ni el Brent ni el WTI han reflejado en sus precios el nuevo cierre anunciado por Irán este sábado, ya que el petróleo no cotiza durante el fin de semana.

En cualquier caso, Escribano destaca que el gran problema actual no es tanto el petróleo, sino sus derivados: "Una cosa es el crudo y otra, los derivados, porque lo más afectado es la producción de queroseno, ya que los yacimientos de petróleo no han quedado afectados tras los ataques, pero sí las refinerías".

ACIE coincide en que el problema de esta crisis es mayormente de productos refinados como el queroseno o el gasóleo, y añade que países como Reino Unido tienen que importar hasta el 80 % del queroseno que consumen, mientras España produce el 80 % del que se gasta en territorio nacional.

Entretanto, Escribano detalla que Estados Unidos está "exportando al máximo", mientras aquellos países que no aplican prohibiciones compran a Rusia.

El experto reconoce que el hecho de que países asiáticos importen crudo de Estados Unidos afecta al precio de los fletes y al del crudo, porque el trayecto es más corto desde el golfo Pérsico.

Todo ello sucede en un momento en el que están en peligro las cadenas de suministro, como aseguró este miércoles la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que explicó que "esta ruptura en las cadenas de suministro ya se observa en Asia".

"Se están produciendo situaciones de escasez, no solo de petróleo y gas, sino también de nafta o helio", alertó Georgieva.

Asimismo, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó recientemente que esta crisis "es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas", y que teme un abril "negro" si no reabre Ormuz.

Este domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha asegurado que las negociaciones con EEUU registran "avances", aunque un acuerdo "continúa lejos", a tres días de que expire el alto al fuego. EFE