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Lunes, 19.00 horas, celebración de la Real Sociedad por la Copa en centro de San Sebastián

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San Sebastián, 19 abr (EFE).- El gran recibimiento al equipo de la Real Sociedad y la celebración de la victoria de la Copa del Rey tendrá lugar este lunes en el Ayuntamiento de San Sebastián y los aledaños jardines de Alderdi Eder, sobre las 19.00 horas, después de un recorrido triunfal por el centro de la ciudad que partirá desde Anoeta una hora antes.

Fuentes municipales informaron este domingo de estos eventos y sus horarios, así como de las importante afecciones de tráfico que se registrarán durante la jornada, sobre todo a partir de las 15.00 horas, cuando se cortará totalmente la circulación en buena parte del centro de la ciudad.

Según las previsiones de la institución local, más de 100.000 personas podrían acudir a los festejos y congregarse, tanto a lo largo del recorrido que los campeones harán en autobús como en la posterior recepción y celebración en el Ayuntamiento y sus jardines, junto a la playa de La Concha.

Aunque el equipo recibirá las primeras ovaciones cuando llegue este domingo a San Sebastián, primero al aeropuerto de Hondarribia, sobre las 13.10 horas, y después a sus instalaciones de Zubieta, en torno a las 14.00 horas, el gran recibimiento será mañana para dar margen a que regresen los miles de 'realzales' que han cruzado la península para ir a Sevilla.

El autobús de la Real Sociedad partirá con el equipo desde el estadio de Anoeta a las 18.00 horas y recorrerá en comitiva las avenidas de Madrid y Sancho el Sabio, para encarar después, a través de la plaza Centenario, la calle Urbieta.

Seguidamente atravesará toda la avenida de la Libertad para subir después por la calle Okendo y encarar desde ella el Boulevard, que la comitiva recorrerá hasta alcanzar la gran terraza consistorial y darse el primer gran baño de multitudes en su ciudad.

A continuación, jugadores, cuerpo técnico y directivos del club protagonizarán una recepción en el interior del Ayuntamiento, del que no se marcharán sin salir al balcón consistorial y disfrutar del reconocimiento de los guipuzcoanos, y de una imagen inolvidable.

Desde las 10.00 horas de mañana, por la colocación de vallado en el recorrido y otros preparativos, habrá cortes intermitentes de tráfico de vehículos privados en la zona de Amara y el centro, además de que no se podrá estacionar en las calles afectadas.

Se registrarán también modificaciones en el transporte público, con cambios de los trayectos que coinciden con los lugares de celebración en DBus, los autobuses urbanos de la capital guipuzcoana, mientras que Euskotren ha anunciado que reforzará los servicios de la línea Lasarte Oria-San Sebastián-Hendaia y el tramo Zumaia-Donostia de la línea que va hasta Bilbao. EFE

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