Kostyuk gana el duelo ucraniano y el título de Rouen

Redacción deportes, 19 abr (EFE).- Marta Kostyuk impuso su condición de primera favorita y, tras ganar a su compatriota Veronika Podrez, debutante en el circuito esta temporada, por 6-3 y 6-4, logró el título del torneo de Rouen, el segundo en su carrera después del de Austin en 2023.

Kostyuk tardó una hora y 21 minutos en batir a su joven adversaria, de 19 años, sin experiencia en finales del circuito WTA. Para Kostyuk, sin embargo, la de Rouen fue la quinta que disputó. Tras ganar en Austin, jugó sin éxito las de San Diego y Stuttgart en 2024 y la de Brisbane este curso.

Marta Kostyuk, que sustituye en el trono de Rouen a su compatriota Elina Svitolina, campeona el pasado año, mejora en cinco puestos su situación en el 'ranking' WTA y este lunes será la vigésima tercera jugadora del mundo. EFE