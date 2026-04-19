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Un incendio vegetal obliga a desalojar el castillo de Montjuïc (Barcelona)

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Barcelona, 19 abr (EFE).- Un incendio vegetal en el entorno del castillo de Montjuïc de Barcelona ha obligado este domingo por la tarde a desalojarlo y a suspender los trayectos del teleférico en la montaña, han informado a EFE fuentes municipales.

El fuego, según estas fuentes, no es de grandes dimensiones pero se ha desatado en una zona de difícil acceso y se ha visto avivado por el viento que sopla en la zona.

En el lugar trabajan cuatro camiones de agua de los Bomberos de Barcelona, cuerpo que ha enviado a la zona tres vehículos más de comando, una ambulancia y un servicio de drones.

Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han enviado a la montaña para colaborar en la extinción un helicóptero bombardero, según han señalado a EFE fuentes de este cuerpo. EFE

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