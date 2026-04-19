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El neerlandés Jeffrey Herlings gana el GP de Trentino; Rubén Fernández, octavo

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Redacción Deportes, 19 abr (EFE).- El neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) se proclamó vencedor en el circuito de Pietramurata, sede del GP de Trentino (Italia), quinta prueba de la categoría reina del Mundial de motocross (MXGP), en la que el español Rubén Fernández fue octavo.

Herlings (Honda) fue el más rápido en la primera manga, con un tiempo de 35:03.552, lo que le postuló como candidato para la victoria final desde el principio de la jornada. Muy cerca quedaron los franceses Romain Febvre (Kawasaki, 35:09.237) y Tom Vialle (Honda, 35:11.411).

En la segunda ronda, el esloveno Tim Gajser (Yamaha), que había sido cuarto en la primera, dio la vuelta a la situación para imponerse a todos sus rivales parando el cronómetro en 34:26.948. Herlings, quien venía de ser primero, debió conformarse con el segundo puesto (34:31.226), aunque fue suficiente para llevarse la victoria general. El belga Lucas Coenen (KTM), el más rápido de la clasificación, fue tercero (34:46.218).

El español Oriol Oliver (KTM, 35:46.639) fue más rápido que su compatriota Rubén Fernández (Honda, 35:48.766) en la primera manga. En la segunda, en cambio, Fernández (séptimo, 35:25.744) estuvo más cerca de las posiciones de cabeza que Oliver (décimo, 35:35.958).

En la clasificación general, el liderato sigue siendo para Coenen, que suma otros 39 puntos para un total de 231. Herlings recorta diferencias, con 227 puntos en total tras sumar 49, apretando la parte alta de la tabla. El mejor español sigue siendo Rubén Fernández, séptimo con 146 puntos, mientras que Oriol Oliver es decimotercero (72).

La próxima carrera, sexta prueba del Mundial, será el Gran Premio de Francia, que se disputa en Lacapelle-Marival el 24 de mayo. EFE

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