Juan Carlos I abandona Sanxenxo (Pontevedra) tras pasar cinco días y recibir la visita de la infanta Elena

Juan Carlos I ha abanado el municipio pontevedrés de Sanxenxo, tras pasar cinco días, salir a navegar y recibir la visita de su hija la infanta Elena.
Así, el rey Felipe VI ha salido sobre las 18.00 horas de este domingo la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, y ha puesto rumbo al aeropuerto de Peinador, en Vigo.
Esta ha sido la primera visita que Juan Carlos I ha realizado a Galicia este año, ya que el viaje de marzo tuvo que ser cancelado debido a la situación en Oriente Medio.
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