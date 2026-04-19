Espana agencias

El presidente brasileño Lula da Silva visita y reza en la Sagrada Familia de Barcelona

Guardar

Barcelona, 19 abr (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha visitado el templo de la Sagrada Familia, antes de dejar Barcelona para viajar a Alemania, un espacio en el que ha rezado en uno de los bancos, junto a su esposa Janja, ha firmado en el libro de visitas y ha contemplado la fachada.

A través de su cuenta oficial de X, Lula da Silva ha explicado que su visita al templo ha sido "un momento de paz, plegaria y reflexión en un lugar que inspira unión y esperanza".

El mandatario brasileño ha asegurado que se va de Barcelona "convencido de la importancia de estar juntos, con respeto y solidaridad".

Ha acompañado sus palabras con imágenes de su visita al templo, tanto de su interior como de la fachada, firmando en el libro de visitas y siendo obsequiado con un libro sobre la basílica.

Precisamente el próximo mes de junio el papa León XIV presidirá la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.

Luiz Inácio Lula da Silva participó esta semana en Barcelona en la primera cumbre bilateral entre España y Brasil, evidenciando su plena sintonía con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ante el momento geopolítico actual, y también intervino ayer sábado en la IV Cumbre de Defensa de la Democracia.

En la capital catalana, asimismo, intervino en la clausura de la Global Progressive Mobilisation, un foro de fuerzas socialistas y progresistas de todo el mundo en el que también participó su esposa y socióloga Janja Lula da Silva. EFE

Últimas Noticias

3-0. El Sporting vence con autoridad a un Cádiz hundido

Infobae

Gica Hagi será el nuevo seleccionador de Rumanía tras la muerte de Lucescu

Infobae

0-4. Cristiano Ronaldo, 969 goles

Infobae

1-2. El Lleida, tetracampeón de la Copa WSE

Infobae

Un incendio vegetal obliga a desalojar el castillo de Montjuïc (Barcelona)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

Elon Musk acusa a Pedro Sánchez de ser “culpable de alta traición” por la regularización de inmigrantes

La multa a la que te puedes enfrentar por no poner la pegatina de la ITV aunque la hayas pasado

Israel repudia al Gobierno de Pedro Sánchez por pedir que la UE rompa relaciones con Tel Aviv: “Se ha dedicado a difundir antisemitismo”

Los rebeldes de Vox se reunirán el 20 de junio en Madrid para “construir una alternativa” frente a la deriva “totalitaria” del partido

Condenan a más de un año de prisión al comandante del puesto de la Guardia Civil de Tolosa, Guipúzkoa, por acoso laboral continuado: “Soy peor que Putin”

ECONOMÍA

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Esto es lo que dice la ley de cerrar el portal del edificio con llave: sanciones de hasta 3.000 euros

Víctor Arpa, abogado: “Si trabajas como interna y tu empleador ha fallecido, puede que estés perdiendo dinero”

68.000 euros al año y casa gratis por cuidar a un perro: esta es la letra pequeña de la oferta de empleo

Producir sin miedo volvió al mapa: el abastecimiento de alimentos ya no es solo una cuestión agrícola

El espejismo de la seguridad laboral: los accidentes caen por el fin de la temporalidad, no porque las empresas mejoren en prevención

DEPORTES

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Guardia Civil y el pueblo gitano se enfrentan en un partido de fútbol contra los prejuicios: “A quién no le molaría vernos”

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después en la Copa del Rey

La Real Sociedad se impone al Atlético de Madrid y repite la historia 39 años después

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

¿A qué hora es la final de la Copa del Rey? Sigue en directo el partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad