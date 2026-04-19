Controlado el incendio vegetal que obligó a desalojar el castillo de Montjuïc (Barcelona)

Barcelona, 19 abr (EFE).- Los bomberos han logrado controlar el avance del incendio vegetal desatado este domingo en el entorno del castillo de Montjuïc de Barcelona, que ha obligado a desalojarlo y a suspender los trayectos del teleférico en la montaña, han informado a EFE fuentes municipales.

El fuego afecta a la ladera este de la montaña, zona en la que trabajan cuatro camiones de agua de los Bomberos de Barcelona, que han enviado al lugar tres vehículos más de comando, una ambulancia y un servicio de drones.

Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han enviado a la montaña, para colaborar en la extinción, un helicóptero bombardero. EFE

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