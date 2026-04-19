Roberto Íñiguez: "Es la mejor temporada de mi vida como entrenador en Euroliga"

Zaragoza, 19 abr (EFE).- El entrenador del Spar Girona, Roberto Íñiguez, aseguró este domingo, tras caer por 66-63 en el partido por el tercer puesto de la Euroliga Femenina ante el Casademont Zaragoza, que la actual es "la mejor temporada" de su vida por todas las vicisitudes que ha tenido que superar este curso.

"Es la mejor temporada de mi vida como entrenador en Euroliga, no lo puedo decir más claro", aseveró el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro, disputado en el pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa.

Íñiguez destacó lo que "ha costado" esta temporada, en la que su equipo ha ido cambiando, y recalcó que, a pesar de haber ganado cinco veces el título de Entrenador del Año, es en la actual campaña en la que se lo merecía "más" porque su conjunto ha hecho "maniobras orquestales en la oscuridad".

"Para mí, es la mejor temporada y espero que la mejor ahora sea la siguiente, esté donde esté", añadió.

Íñiguez se mostró "muy orgulloso" de sus jugadoras y afirmó que, de haber ganado el partido ante el Casademont, hubiera sido algo "épico", dados los condicionantes que afectaban a su equipo. EFE