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Israel califica de "hipócrita" a Sánchez por pedir que la UE rompa su acuerdo con el país mientras trata con dictadores

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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha criticado este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su anuncio de que España planteará este martes en Bruselas que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel y ha cuestionado su legitimidad para erigirse en referente en materia de derechos humanos.

"No aceptaremos una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como Turquía de Erdogan, Venezuela de Maduro. Un Gobierno que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán e organizaciones terroristas, y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", asegura Saar en un mensaje en español en su cuenta de X.

"No tenemos nada contra los ciudadanos de España, al contrario, sino con el doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez", ha explicado el ministro de Exteriores.

Sánchez ha anunciado este domingo que el próximo martes el Ejecutivo propondrá a la Unión Europea romper el Acuerdo de Asociación con Israel porque "aquel Gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de Europa".

El Gobierno, a través de una misiva a la que tuvo acceso Europa Press este pasado viernes, pidió junto con Irlanda y Eslovenia a la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, un debate formal sobre el Acuerdo de Asociación con Israel en el que se mantengan "todas las acciones sobre la mesa", lo que incluiría su suspensión, a la luz de las medidas y las actuaciones que ha venido llevando a cabo el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

La carta, firmada por los ministros de Exteriores de los tres países, entre ellos José Manuel Albares, sostiene que la revisión que ya se llevó a cabo el pasado junio sobre el cumplimiento de sus obligaciones respecto del artículo 2 del acuerdo por parte de Israel, que exige el respeto de los Derechos Humanos, dejó claro que esto no era así "y la situación no ha hecho sino deteriorarse".

La Comisión Europea ya advirtió hace unos días de que para que pueda prosperar la suspensión parcial del acuerdo con Israel hace falta unanimidad de los Veintisiete, y hasta ahora no se ha logrado ese consenso, aunque todas las propuestas siguen sobre la mesa.

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