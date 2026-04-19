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Esther Briz y Ander Martín ganan el selectivo nacional

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Madrid, 19 abr (EFE).- La aragonesa Esther Briz, reciente ganadora de la regata Oxford-Cambridge, y el alicantino Ander Martín, subcampeón del mundo, ganaron este fin de semana las pruebas para el selectivo de acceso al equipo nacional de remo en la modalidad de 'beach sprint', para competir en los campeonatos europeos y mundiales.

Las pruebas selectivas se celebraron en la playa de Poniente de la Línea de la Concepción en Cádiz, cuyo objetivo era definir los equipos naciones que tomarán parte en los Campeonatos de Europa y Mundiales absolutos, con el de China el próximo mes de octubre como principal objetivo para la Federación Española de Remo (FER).

Además para seguir preparando el camino hacia el estreno del 'beach sprint' en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En la categoría de solo femenino, la aragonesa Esther Briz, del equipo Raspas del Embarcadero, se alzó como vencedora absoluta con un tiempo de 2:40,63, por delante de la malagueña Teresa Díaz, del club mediterráneo y vigente bronce europeo en Turquía 2025, que se quedó a tan solo cuatro segundos de la campeona mundial 2:44,36.

La recién campeona de la regata Oxford-Cambridge, que la acreditó como la segunda española en ganarla, tiene a corto plazo su mente puesta en "el oro olímpico pues es algo con lo que vamos a muerte", según reconoció tras ganar la regata en el Támesis a EFE.

En el solo masculino absoluto, Ander Martín logró el primer puesto con un tiempo de 2:16.67, tras quitarse la espina de la derrota a finales de marzo en el Trofeo Lido Filippi de Italia. Dos segundos más tarde llegó Miguel Salas, del Real Club de Regatas de Alicante.

La modalidad de remo de 'beach sprint' combina carrera en arena y regata, convirtiéndose en disciplina olímpica para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Consiste en una carrera inicial de cincuenta metros desde la playa, un eslalon de 250 metros en bote con ciaboga y un esprint final a pie hasta la línea de meta. EFE

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