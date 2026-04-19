Feijóo ofrece estabilidad y limpieza frente a una "corrupción insoportable"

Córdoba, 19 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el proyecto de "estabilidad" del PP, que busca "limpiar" y recuperar la confianza en las instituciones frente a un Gobierno con un "nivel de corrupción insoportable".

Feijóo, que ha clausurado en Córdoba una reunión de alcaldes del partido en Andalucía junto al presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dicho que en un contexto internacional "tan complejo" y con una situación en el ámbito nacional "tan decadente", es necesario un "futuro con certezas".

Y a eso responde, ha dicho, el modelo de garantías del PP, que ha resumido en cinco puntos: la estabilidad, la bajada de impuestos, la gestión, la igualdad y la regeneración. EFE

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