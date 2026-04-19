Omoruyi continuará en el Baskonia hasta final de temporada

Vitoria, 19 abr (EFE).- Eugene Omoruyi continuará ligado a Kosner Baskonia hasta el final de la presente temporada, tras renovar su compromiso con la entidad vitoriana.

Se trata del tercer contrato que firman entre ambas partes después de dos renovaciones de contrato durante la presente campaña.

El nigeriano ha defendido la camiseta azulgrana en 43 partidos y participó en la consecución del título de la Copa del Rey 2026.

Hasta la fecha, en la liga ACB promedia 8 puntos, 2,4 rebotes y 1,5 asistencias y en Euroliga ha firmado 10,7 puntos, 3,7 rebotes y 2 asistencias. EFE

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