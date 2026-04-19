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90-80. El Hiopos Lleida sorprende a un Barça tocado físicamente

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Lleida, 19 abr (EFE).- El Hiopos Lleida logró una prestigiosa victoria este domingo en el Barris Nord ante un Barça que acusó el cansancio de la Euroliga y no estuvo acertado en los instantes finales (90-80).

Ilerdenses y barceloneses se intercambiaron parciales a lo largo de la primera mitad. No obstante, en la segunda, el Lleida remontó el marcador y fue capaz de mantener su ventaja hasta el final para ganar al Barça por segunda vez esta temporada.

Los locales desplegaron un gran juego local, en el que destacó Oriol Paulí, que batió su récord personal de anotación con 27 puntos, y también firmó 7 asistencias y 36 créditos de valoración. Mención especial también merecen los 9 rebotes de Melvin Ejim y las 7 asistencias de Cameron Krutwig.

Por parte de los visitantes, Will Clyburn fue el jugador más destacado, con 12 puntos, 5 asistencias y 14 de valoración.

Ambos conjuntos iniciaron el encuentro un tanto erráticos, especialmente en ataque. Sin embargo, los de Gerard Encuentra se armaron de confianza y, con un parcial de 15-4, situaron la primera ventaja del choque (17-6, min.6).

Xavi Pascual se vio obligado a pedir tiempo muerto y los azulgranas, liderados por Darío Brizuela (7 puntos en el primer cuarto), mejoraron sus prestaciones ofensivas y redujeron la renta a tres puntos al término del período (24-21, min.10).

En el segundo parcial, el Barça prolongó su buena dinámica y dio la vuelta al electrónico mediante Juan Núñez y Willy Hernangómez (28-32, min.13).

A pesar de ello, los ilerdenses resistieron y evitaron que los visitantes rompieran el marcador (38-40, min.18).

En los dos últimos minutos del cuarto, el conjunto de la ciudad condal aprovechó el desacierto local para ampliar la diferencia antes del descanso, pero un triple de John Shurna sobre la bocina redujo la desventaja a cinco puntos (41-46, min.20).

Tras el paso por vestuarios, el Hiopos Lleida salió con una marcha más, y una bandeja de Oriol Paulí dio la vuelta al choque (51-49, min.24).

Los azulgranas intentaron mantener el pulso, pero los locales, liderados por Oriol Paulí, estaban de dulce, y un triple de James Batemon elevó la diferencia a seis puntos, provocando que Xavi Pascual parara el partido (60-54, min.26).

Esta vez, el Barça sí reaccionó y, a pesar de no encontrar su mejor versión en ataque, se situó a cuatro puntos de diferencia antes del último asalto (65-61, min.30).

Como sucedió en el tercer período, el Lleida salió dispuesto a romper el marcador. Con el impulso del Barris Nord, Paulí y Ejim elevaron la ventaja a doce puntos (75-63, min.34).

Con el paso de los minutos, los de la ciudad condal no lograron encadenar un parcial que rebajara la diferencia por debajo de la barrera psicológica de los diez puntos. Ello lo aprovecharon los locales para mantener la renta (80-66, min.37).

Sin embargo, el Barça se negó a rendirse tan temprano, y un parcial de 2-10 instaló el miedo en el pabellón ilerdense (82-76, min.39).

A pesar de ello, cuando más quemaba el balón, el Lleida se vino arriba, y arrolló a un Barça que acusó el cansancio físico del partido del pasado viernes en la Euroliga, y no pudo hacer nada para evitar el 90-80 final.

-- Ficha técnica:

90. Hiopos Lleida (24+17+24+25): Batemon (16), Ejim (20), Paulí (27), García (11), Krutwig (6) -cinco inicial-, Walden (5), Agada (-), Diagne (2), Rodríguez (-), Sanz (-) y Shurna (3).

80. Barça (21+25+15+19): Punter (8), Vesely (8), Clyburn (12), Shengelia (7), Parra (2) -cinco inicial-, Norris (7), Brizuela (21), Satoransky (5), Hernangómez (6), Núñez (2), Fall (2).

Árbitros: Óscar Perea, Sergio Manuel y Vicente Martínez. Expulsaron a García (Hiopos Lleida) por cinco faltas personales.

Incidencias: partido de la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Barris Nord 5.579 ante espectadores. EFE

pbl/xsf/cmm

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