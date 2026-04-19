Andrés Martín aumenta la presión sobre Arribas

Madrid, 19 abr (EFE).- El delantero del Racing de Santander Andrés Martín aumentó la presión sobre Sergio Arribas, tras reducir a tan sólo dos tantos la ventaja del atacante del Almería al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion, al contabilizar su decimonovena diana del curso.

Andrés Martín, que anotó por segunda jornada consecutiva, fue el encargado de abrir la victoria (1-3) del conjunto cántabro en su visita al campo de la Real Sociedad B tras resolver con calidad un magnífico pase en largo de Iñigo Vicente.

Un gol al que no pudo responder Sergio Arribas, que seguirá comandando la tabla de máximos artilleros con un total de veintiún goles, pese a quedarse sin ver portería por segunda semana consecutiva.

Tampoco marcó el jugador del Málaga Chupe, que ocupa la tercera posición con dieciséis dianas, una menos de las que contabiliza el delantero belga del Sporting de Gijón, Jonathan Dubasin, que se aupó al cuarto puesto, tras firmar este domingo un doblete ante el Cádiz.

-- Clasificación tras la disputa de la 36ª jornada:

- Con 21 goles: Arribas (8p) (Almería)

- Con 19 goles: Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 16 goles: Chupe (2p) (Málaga)

- Con 15 goles: Dubasin (BEL) (6p) (Sporting Gijón)

- Con 14 goles: Embarba (2p) (Almería); Carlos Fernández (3p) (Mirandés); Gorka Carrera (Real Sociedad B)

- Con 13 goles: Villalibre (Racing Santander)

- Con 12 goles: ; Marcos Fernández (Ceuta); Fuentes (Córdoba); ; Martón (3p) (Eibar); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 11 goles: Camara (GUI) (Castellón)

- Con 10 goles: Jefté (3p) (Albacete); Cala (3p) (Castellón); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña).

- Con 9 goles: David González (4p) (Burgos); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia y Adrián Niño (1p) (Málaga); Dani Gómez (2p) (Zaragoza)

- Con 8 goles: Puertas (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Lautaro (URU) (1p) y Cerdá (Andorra); Jorge Pascual (1p) (Granada); Manu Fuster (Las Palmas); Jeremy Arévalo (ECU) y Iñigo Vicente (Racing); Ochieng (KEN) (Real Sociedad)

- Con 7 goles: Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Villahermosa (1p) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Jacobo González (1p) (Córdoba); Luis Chacón (1p) (Cultural); José Arnáiz y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza)

- Con 6 goles: Min-su (KOR) (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Alex Millán (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Guliashvili (GEO) (Racing); Peter Federico (DOM), Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid)

- Con 5 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Curro (3p) (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO), Suero (1p) y Brignani (ITA) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ (Granada); Enol (Huesca); Melero (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Peio Canales (Racing); Astiazaran (Real Sociedad B).

- Con 4 goles: Álex Rubio y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Alex Muñoz (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Barri y Jakobsen (DEN) (Castellón); Matos (Ceuta); Mario Soriano, Stoichkov y Mulattieri (ITA) (Deportivo); José Corpas (2p) y Arbilla (Eibar); Alcaraz (1p) (Granada); Sielva (2p) y Sergi Enrich (Huesca); Lukovic (SRB), Miyashiro (JPN) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CIV) (Leganés); Dani Lorenzo y Jauregi (2p) (Málaga); (Málaga); Sangalli (Racing); Gaspar Campos (Sporting); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Lazo (Albacete); Chirino (NED), Thalys (BRA), Lopy y Nico Melamed (SEN) (Almería); Jastin (POR) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p) (Burgos); Doué (FRA), Pablo Santiago y Mabil (AUS) (Castellón); Sergi Guardiola, Diego Bri y Carracedo (3p) (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Luismi Cruz (Deportivo); Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Madariaga y Jon Bautista (Eibar); Lama y Pablo Sáenz (Granada); Pulido y Álvaro Carrillo (Huesca); Estanis (Las Palmas); Roberto López, Diawara (GUI), Oscar Plano y Cissé (GUI) (Leganés); Joaquín Muñoz (Málaga); Rafa Bauza y Unax (Mirandés); Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche (Albacete); Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso, Marc Domenech y Molina (Andorra); Grego Sierra, Atienza, Iñigo Córdoba y Florian Miguel (FRA) (Burgos); Moussa (MAL) y Roger Martí (Cádiz); Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV), Youness (MAR) y Konrad (USA) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Requena, Isma Ruiz, Rubén Alves y Percan (Córdoba); Paco Cortés y y Tresaco (Cultural); Villares, Nsongo Bil (CAM), Quagliata (ITA) y Barcia (Deportivo); Adu Ares (Eibar); Faye (SEN) y Sola (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar, Dani Ojeda, Liberto y Daniel Luna (COL) (Huesca); Iván Gil y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García y Juan Cruz (Leganés); Einar y Lobete (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Le Normand (FRA) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas y Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón, Sebas Moyano, Bakis (TUR) y Rober (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez, Jogo (USA) y Lluís López (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Olabarrieta, Alex Calvo, Yeray, Imanol García, Martí Vilà y Marc Cardona (Andorra); Morante y Lizancos (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Jorge More, Diarra (MLI) y Arribas (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez, Ronaldo (BRA) y Lucas Alcázar (Castellón); Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós, Domenech, Marcos (1p), Aboubacar Bassinga (CIV) y Manu Sánchez (Ceuta); Kevin Medina, Trilli, Vilarrasa, Carlos Isaac y Goti (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic (CRO), Thiago Ojeda (ARG) y Bicho (Cultural); Escudero, Lucas Noubi (BEL) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez, Olaetxea y Sergio Álvarez (Eibar); Hongla (CMR), Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Ángel Pérez, Portillo y Javi Mier (Huesca); Barcia, Pejiño, Kirian, Viera (1p), Cristian Gutiérrez y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Murillo, Ochoa (IRL), Montero, Dotor, Murillo y Haitam (MAR) (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres y Juric (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV) y Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra); Kovacevic (Cádiz, contra Ceuta); Sangalli (Racing, contra Zaragoza); Dawda Camara (MAU) (Cádiz contra el Valladolid); Eneko Satrústegui (Cultural, contra el Huesca); Luengo (Burgos, contra Albacete); Carlos Hernández (Ceuta, contra el Eibar); Barzic (CRO) (Cultural, contra Córdoba). EFE