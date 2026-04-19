3-0. El Sporting vence con autoridad a un Cádiz hundido

Gijón, 19 abr (EFE).- Victoria abultada del Sporting (3-0) frente al Cádiz en El Molinón en un partido controlado por los locales en líneas generales y que los asturianos mataron con efectividad a la contra con gol de Otero y un doblete de Dubasin.

El partido contó con un mayor control de balón por parte del conjunto local desde un inicio, aunque ambos contendientes se tanteaban sin demasiados acercamientos al área rival.

Solo un centro raso de Oliván puso en un compromiso a la zaga gaditana al primer cuarto de hora, aunque no encontró rematador, sin apenas poder contabilizar más disparos entre palos.

No fue hasta la media hora de encuentro cuando el Sporting encontró su mejor contexto para salir a la contra tras recuperar el balón en la divisoria, lo que aprovechó Gelabert para conducir, habilitar a Otero al espacio y que el colombiano asistiera a Dubasin en el área para que definiera a placer culminando a la perfección el contragolpe rojiblanco.

El Cádiz trató de dar un paso adelante con el comienzo de la segunda mitad, pero el Sporting volvió a mostrar su fortaleza a la contra, en esta ocasión con Gaspar como lanzador y Otero como definidor, que probó fortuna al buscar portería con un disparo que salió rechazado por un defensor y trazó una parábola perfecta al palo más alejado.

Con el segundo tanto los visitantes bajaron los brazos, lo que aprovechó el conjunto local para matar el partido, de nuevo a la contra, con Dubasin definiendo con precisión un mano a mano ante Aznar tras un pase largo al espacio de Otero, que sumaba dos asistencias y un gol en su haber en este encuentro.

La victoria permite a los asturianos mantener su distancia de ocho puntos con la sexta plaza, un objetivo remoto, pero por el cual los asturianos siguen pujando, mientras que el Cádiz se queda tan solo con tres de ventaja sobre los puestos de descenso.

Ficha técnica:

3 - Sporting: Yáñez; Rosas (Curbelo min 81), Pablo Vázquez, Andrés Cuenca (Diego Sánchez min 72), Oliván; Justin Smith, Corredera; Dubasin (Queipo min 81), Gelabert (Manu Rodríguez min 65), Gaspar Campos y Otero (Amadou min 81).

0 - Cádiz: Aznar; Juan Díaz (Diakité min 66), Kovacevic, Recio, Climent (Dawda min 66); Suso (Álex Fernández min 78), Ortuño, Diarra, Antoñito (Ocampo min 45); Roger (Lucas Pérez min 45) y García Pascual.

Goles: 1-0, M.32: Dubasin. 2-0, M.49: Otero. 3-0, M.77: Dubasin.

Árbitro: Luis Bestard Servera (Comité balear). Amonestó al local Corredera (min 42) y a los visitantes Climent (min 9), Juan Díaz (min 13), Diarra (min 53), Kovacevic (min 67), Ortuño (min 84), Recio (min 87).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 36 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 19.106 espectadores. EFE

dsl/jl